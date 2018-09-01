US Open. Людмила Кіченок вийшла у третє коло парного розряду
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Людмила Кіченок
Українка побореться за вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу
Українська тенісистка Людмила Кіченок та її напарниця Лаура Зігемунд з Німеччини вийшли у третє коло парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У другому колі українсько-німецький дует переграв румунську пару Нікулеску / Бегу.
US Open - The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у США
Призовий фонд: $ 40,912,000
Друге коло (парний розряд)
Людмила Кіченок / Зігемунд (Україна / Німеччина) - Нікулеску / Бегу (Румунія) - 3:6, 6:3, 6:2