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    US Open. Людмила Кіченок вийшла у третє коло парного розряду

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    <span>Людмила Кіченок</span> - US Open. Людмила Кіченок вийшла у третє коло парного розряду
    Людмила Кіченок

    Українка побореться за вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу

    Українська тенісистка Людмила Кіченок та її напарниця Лаура Зігемунд з Німеччини вийшли у третє коло парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу.

    У другому колі українсько-німецький дует переграв румунську пару Нікулеску / Бегу.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Друге коло (парний розряд)

    Людмила Кіченок / Зігемунд (Україна / Німеччина) - Нікулеску / Бегу (Румунія) - 3:6, 6:3, 6:2

    теніс Людмила Кіченок
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