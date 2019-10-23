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    Усі вболівальники на матчі «Торонто» отримали чемпіонські персні НБА (відео)

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    &laquo;Торонто&raquo; -&nbsp;&laquo;Нью Орлеан&raquo; - Усі вболівальники на матчі «Торонто» отримали чемпіонські персні НБА (відео)
    «Торонто» - «Нью Орлеан»
    НБА

    Зіграно стартові матчі нового сезону в НБА

    Команди НБА зіграли стартові матчі нового сезону.

    Чинні чемпіони «Торонто Рапторз» перемогли в овертаймі «Нью Орлеан Пеліканс» - 130:122.

    Баскетболісти канадської команди отримали перед початком поєдинку чемпіонські персні.

    Також копії цих перснів отримали всі вболівальники, які прийшли на поєдинок.

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