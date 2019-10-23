Усі вболівальники на матчі «Торонто» отримали чемпіонські персні НБА (відео)
«Торонто» - «Нью Орлеан»
НБА
Зіграно стартові матчі нового сезону в НБА
Команди НБА зіграли стартові матчі нового сезону.
Чинні чемпіони «Торонто Рапторз» перемогли в овертаймі «Нью Орлеан Пеліканс» - 130:122.
Баскетболісти канадської команди отримали перед початком поєдинку чемпіонські персні.
Big team. Big rings. #WeTheNorth pic.twitter.com/0SzYsZZI7y— Toronto Raptors (@Raptors) October 22, 2019
Також копії цих перснів отримали всі вболівальники, які прийшли на поєдинок.
Every fan at the Raptors game tonight will get a replica championship ring.— theScore (@theScore) October 22, 2019
( IG/lloydjulian) pic.twitter.com/Xzb4V7pdCF