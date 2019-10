Усі вболівальники на матчі «Торонто» отримали чемпіонські персні НБА (відео)

Зіграно стартові матчі нового сезону в НБА

Команди НБА зіграли стартові матчі нового сезону.

Чинні чемпіони «Торонто Рапторз» перемогли в овертаймі «Нью Орлеан Пеліканс» - 130:122.

Баскетболісти канадської команди отримали перед початком поєдинку чемпіонські персні.

Також копії цих перснів отримали всі вболівальники, які прийшли на поєдинок.

Every fan at the Raptors game tonight will get a replica championship ring.



( IG/lloydjulian) pic.twitter.com/Xzb4V7pdCF