Усик – Ф’юрі: стала відома дата бою-реваншу

Світ знову спостерігатиме за ще одним історичним поєдинком

Реванш між Усиком і Ф’юрі заплановано на 21 грудня 2024 року

Реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі запланований на 21 грудня.

Про це повідомив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме за ще одним історичним поєдинком. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається», – написав Туркі.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.