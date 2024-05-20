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Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так

Катерина Іванова
glavcom.ua
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
На рукавицях для боксу та шортах Усика помітно давню геральдику, яку помилково сприйняли за емблему російської церкви
фото з відкритих джерел

Емблема, яка символізує Монограму імені Христа, і яку помітили на формі Олександра Усика – є древньою геральдикою

19 травня під час битви Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі на формі українського боксера фанати помітили своєрідну емблему, яку і раніше фіксували на спортивному одязі Усика.

Емблема є хризмою – монограмою, яка складена з перших літер грецького слова «Христос» – «Помазанник». По краях монограми були розміщені грецькі літери «а» та «ω» – альфа та омега.

На формі українського боксера користувачі помітили своєрідну емблему, яку і раніше фіксували на спортивному одязі Усика
На формі українського боксера користувачі помітили своєрідну емблему, яку і раніше фіксували на спортивному одязі Усика

Раніше багато користувачів заявляли, що ця ж емблема використовувалася православною організацією «Сорок сороков». Це російський громадський рух, що позиціонує себе як об'єднання для православних вірян з активною позицією. Після початку повномасштабного вторгнення організація активно постачає своє «православне воїнство» до «армії Л/ДНР».

Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так фото 1
Емблема «Сорок сороков»
Емблема «Сорок сороков»

Проте у цій геральдиці немає «нічого кримінального», адже вона не є власністю Московського патріархату чи організації «Сорок сороков». Ба більше, ця хризма отримала широке поширення в епіграфиці, на рельєфах саркофагів, в мозаїках і, ймовірно, походить ще з апостольських часів. Її використував навіть Римський Імператор Костянтин Великий.

Хризма також присутня на деяких монетах Птолемея III, який правив Єгиптом у 246/245 - 222/221 роках до н. е.

Хризми знаходили ще на древньоєгипетських монетах, вони також були присутні на штандартах древніх римлян
Хризми знаходили ще на древньоєгипетських монетах, вони також були присутні на штандартах древніх римлян
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відповідно, емблема не є власністю РПЦ чи російських організацій, які використовують її у своїх цілях.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

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Теги: фанати українці Олександр Усик перемога

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