Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так

На рукавицях для боксу та шортах Усика помітно давню геральдику, яку помилково сприйняли за емблему російської церкви

Емблема, яка символізує Монограму імені Христа, і яку помітили на формі Олександра Усика – є древньою геральдикою

19 травня під час битви Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі на формі українського боксера фанати помітили своєрідну емблему, яку і раніше фіксували на спортивному одязі Усика.

Емблема є хризмою – монограмою, яка складена з перших літер грецького слова «Христос» – «Помазанник». По краях монограми були розміщені грецькі літери «а» та «ω» – альфа та омега.

На формі українського боксера користувачі помітили своєрідну емблему, яку і раніше фіксували на спортивному одязі Усика

Раніше багато користувачів заявляли, що ця ж емблема використовувалася православною організацією «Сорок сороков». Це російський громадський рух, що позиціонує себе як об'єднання для православних вірян з активною позицією. Після початку повномасштабного вторгнення організація активно постачає своє «православне воїнство» до «армії Л/ДНР».

Емблема «Сорок сороков»

Проте у цій геральдиці немає «нічого кримінального», адже вона не є власністю Московського патріархату чи організації «Сорок сороков». Ба більше, ця хризма отримала широке поширення в епіграфиці, на рельєфах саркофагів, в мозаїках і, ймовірно, походить ще з апостольських часів. Її використував навіть Римський Імператор Костянтин Великий.

Хризма також присутня на деяких монетах Птолемея III, який правив Єгиптом у 246/245 - 222/221 роках до н. е.

Хризми знаходили ще на древньоєгипетських монетах, вони також були присутні на штандартах древніх римлян фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відповідно, емблема не є власністю РПЦ чи російських організацій, які використовують її у своїх цілях.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.