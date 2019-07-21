Усик назвав амбіційні цілі в надважкій вазі



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Українець наступного року бажає битися з трьома провідними суперниками

Український боксер Олександр Усик назвав амбіційні цілі на наступний рік. Упродовж 12 місяців він хотів би битися з трьома провідними важковаговиками: Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером.

«Мені байдуже, з ким битися. Хотів би провести поєдинки проти Ентоні Джошуа, Тайсона Фьюрі та Деонтея Вайлдера. Так, я хочу зустрітися з ними впродовж 12 місяців наступного року», - сказав Усик у коментарі каналу IFL TV.

Наразі українець готується до дебюту в надважкій вазі. Цей бій має відбутися 14 вересня. Суперником має бути камерунець Карлос Такам.