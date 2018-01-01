Усик прибув в Сочі на бій Дортікос-Гассієв (фото)

Українець разом зі своєю командою особисто спостерігатиме за ходом другого півфіналу

Український чемпіон WBC і WBO у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) відвідає другий півфінал Всесвітньої боксерської суперсерії між Муратом Гассієвим (25-0, 18 КО) і Юніером Дортікосом (22-0, 21 КО). Олександр Усик. Фото: WBSS Минулого тижня Усик в Ризі у важкому бою рішенням більшості суддів здолав Майріса Брієдіса (23-1, 18 КО) і