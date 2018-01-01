Усик прибув в Сочі на бій Дортікос-Гассієв (фото)
- Сьогодні, 20:48
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Олександр Усик. Фото: Getty Images
Українець разом зі своєю командою особисто спостерігатиме за ходом другого півфіналу
Український чемпіон WBC і WBO у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) відвідає другий півфінал Всесвітньої боксерської суперсерії між Муратом Гассієвим (25-0, 18 КО) і Юніером Дортікосом (22-0, 21 КО).
Олександр Усик. Фото: WBSS
Минулого тижня Усик в Ризі у важкому бою рішенням більшості суддів здолав Майріса Брієдіса (23-1, 18 КО) і став першим фіналістом WBSS.
Суперник Усика по фіналу визначиться через кілька годин - в головному бою вечора боксу за путівку до Саудівської Аравії посперечаються чемпіон IBF Мурат Гассієв і володар титулу WBA Юніер Дортікос.
Українець разом зі своєю командою особисто спостерігатиме за ходом другого півфіналу.