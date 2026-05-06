Мегафайт між Пак'яо та Мейвезером перебуває під загрозою зриву

Команда Пак'яо наполягає на тому, щоб бій з Мейвезером мав професійний статус

Бій-реванш між Пак'яо та Мейвезером має відбутися 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі

Бій-реванш між колишнім чемпіоном світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо та непереможеним американцем Флойдом Мейвезером перебуває під загрозою зриву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

За інформацією джерела, бій мав пройти на 18-тисячній арені «Сфера», проте тепер це неможливо, тому що музичний гурт The Eagles виступить на цій арені в рамках гастрольного туру в ті дні, на які був запланований мегафайт.

Також між боксерами виникли розбіжності щодо статусу поєдинку. Флойд Мейвезер, який не зазнав жодної поразки за кар'єру, хоче провести виставковий поєдинок. Команда Пак'яо наполягає на тому, щоб бій мав професійний статус та пішов у заліки боксерів.

Бій-реванш між боксерами запланований на 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі. Раніше спортсмени зустрічалися у 2015 році – тоді Мейвезер переміг одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, промоутер Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати поєдинок між Олександром Усиком та Девідом Бенавідесом. Бій може пройти у важкій вазі 2027 року.

29-річний Девід Бенавідес дебютував на професійному рингу 17 серпня 2013 року. У його активі 32 перемоги, з яких 26 було здобуто достроково, і жодної поразки.

Нещодавно Бенавідес став володарем двох чемпіонських поясів у першій важкій вазі, нокаутувавши Гільберто Рамірес.

Усик свій наступний бій проведе 23 травня 2026 року в Єгипті проти чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

Бій в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC та The Ring.