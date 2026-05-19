Олімпійський чемпіон Хижняк переможно повернувся в аматорський бокс

Ілля Мандебура
Хижняк під час перерви від олімпійського боксу встигнув дебютувати в професійному рингу
фото: Reuters
«Полтавський танк» не лишив шансів своїм опонентам

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк тріумфально повернувся на міжнародну арену, здобувши золоту медаль на престижному турнірі Belgrade Winner Tournament у Сербії. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до золота

Цей старт став для 30-річного українського боксера першим у складі національної збірної України після його грандіозного успіху на Олімпійських іграх та подальшого дебюту на професійному рингу. Окрім головного титулу змагань, «Полтавський танк» також був нагороджений спеціальною відзнакою як найтехнічніший боксер усього турніру, підтвердивши свій статус одного з найкращих представників аматорського боксу сучасності.

На шляху до золотої нагороди у ваговій категорії до 80 кілограмів Олександр Хижняк продемонстрував безкомпромісну серію поєдинків. У попередніх раундах він упевнено здолав сильного представника Казахстану Нурсултана Шилдербая, а також достроково, нокаутом, переміг Емре Парлака з Туреччини. У фінальному протистоянні суперником українця став ще один турецький боксер – Мерт Айбугу. З перших секунд бою Хижняк нав’язав супернику фірмовий шалений темп, агресивний пресинг і постійний тиск. Повністю захопивши центр рингу та працюючи у високій інтенсивності, він буквально позбавив Айбугу простору для маневрів чи контратак. За підсумками трьох раундів судді одностайним рішенням віддали перемогу українцю.

Виступ збірної України на турнірі

Загалом національна збірна України з боксу продемонструвала дуже потужний виступ у Белграді, виборовши одразу 10 нагород різного ґатунку. Поки Олександр Хижняк приносив команді єдине золото, ще четверо українських боксерів піднялися на другу сходинку п'єдесталу, завоювавши срібні медалі: Данило Жасан (85 кг), Василь Ткачук (+90 кг), Максим Зименко (55 кг) та Євгенія Бондаренко (75 кг, до 23 років). Скарбничку синьо-жовтих бронзовими нагородами також поповнили Богдан Толмачов (90 кг), Владислав Чинюк (75 кг, до 23 років), Анастасія Таран (70 кг, до 23 років), Єлизавета Безверхня (80 кг, до 23 років) та Соломія Линів (48 кг, до 23 років)ю

Нагадаємо, що семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing

