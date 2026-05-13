Ломаченко вже восени може відновити професійну кар'єру

За кар'єру на професійному ринзі Ломаченко здобув 18 перемог у 21 поєдинку

Ломаченко був чемпіоном WBO, WBA, IBF, WBC та IBO у різних вагових категоріях

Боксер Василь Ломаченко має намір відновити професійну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

38-річний спортсмен має намір провести свій наступний поєдинок цієї осені.

Також зазначається, що у Ломаченка закінчився контракт з промоутерською компанією Top Rank.

За кар'єру на професійному ринзі Ломаченко здобув 18 перемог у 21 поєдинку, був чемпіоном WBO, WBA, IBF, WBC та IBO у різних вагових категоріях.

Також в активі у боксера дві золоті медалі Олімпійських ігор.

Василь Ломаченко відомий своїми скандальними заявами.

Як повідомлялося, Ломаченко у минулому році прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.