Ломаченко вже восени може відновити професійну кар'єру
Боксер Василь Ломаченко має намір відновити професійну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.
38-річний спортсмен має намір провести свій наступний поєдинок цієї осені.
Також зазначається, що у Ломаченка закінчився контракт з промоутерською компанією Top Rank.
За кар'єру на професійному ринзі Ломаченко здобув 18 перемог у 21 поєдинку, був чемпіоном WBO, WBA, IBF, WBC та IBO у різних вагових категоріях.
Також в активі у боксера дві золоті медалі Олімпійських ігор.
Василь Ломаченко відомий своїми скандальними заявами.
Як повідомлялося, Ломаченко у минулому році прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.
«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.
