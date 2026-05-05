Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу

Олександр Усик втратив лідерство у рейтингу The Ring перед боєм з Ріком Верховеном

Українця посунув на друге місце японець Наоя Іноуе

Український боксер Олександр Усик, який є чинним чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) авторитетного журналу The Ring. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Ring.

Хто лідер рейтингу і на якому місці тепер Усик?

Українець, який тривалий час був першим номером рейтингу, перемістився на другу сходинку. Лідером рейтингу The Ring став Наоя Іноуе з Японії.

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі нещодавно здобув перемогу над Дзунто Накатані, яка і допомогла йому посунути Усика.

Також свої позиції покращив Давід Бенавідес, який 3 травня нокаутував Гільберто Раміреса. Він піднявся на дві позиції вгору й тепер на п'ятій сходинці.

Рейтинг P4P від The Ring

Наоя Іноуе Олександр Усик Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Давід Бенавідес Дмитро Бівол Дзунто Накатані Девін Хейні Оскар Колласо Емануель Наваррете

Додамо, що Усик очолював рейтинг з грудня 2025 року після того, як американський боксер Теренс Кроуфорд завершив кар'єру. Окрім того, він з певними перервами утримував лідерство з травня 2024 року, коли переміг Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, промоутер Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати поєдинок між Олександром Усиком та Девідом Бенавідесом. Бій може пройти у важкій вазі 2027 року.

29-річний Девід Бенавідес дебютував на професійному рингу 17 серпня 2013 року. У його активі 32 перемоги, з яких 26 було здобуто достроково, і жодної поразки. Нещодавно Бенавідес став володарем двох чемпіонських поясів у першій важкій вазі, нокаутувавши Гільберто Рамірес.

Усик свій наступний бій проведе 23 травня 2026 року в Єгипті проти чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC та The Ring.