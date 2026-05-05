Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
Українця посунув на друге місце японець Наоя Іноуе
Український боксер Олександр Усик, який є чинним чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) авторитетного журналу The Ring. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Ring.
Хто лідер рейтингу і на якому місці тепер Усик?
Українець, який тривалий час був першим номером рейтингу, перемістився на другу сходинку. Лідером рейтингу The Ring став Наоя Іноуе з Японії.
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі нещодавно здобув перемогу над Дзунто Накатані, яка і допомогла йому посунути Усика.
Також свої позиції покращив Давід Бенавідес, який 3 травня нокаутував Гільберто Раміреса. Він піднявся на дві позиції вгору й тепер на п'ятій сходинці.
Рейтинг P4P від The Ring
- Наоя Іноуе
- Олександр Усик
- Шакур Стівенсон
- Джессі Родрігес
- Давід Бенавідес
- Дмитро Бівол
- Дзунто Накатані
- Девін Хейні
- Оскар Колласо
- Емануель Наваррете
Додамо, що Усик очолював рейтинг з грудня 2025 року після того, як американський боксер Теренс Кроуфорд завершив кар'єру. Окрім того, він з певними перервами утримував лідерство з травня 2024 року, коли переміг Тайсона Ф'юрі.
Нагадаємо, промоутер Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати поєдинок між Олександром Усиком та Девідом Бенавідесом. Бій може пройти у важкій вазі 2027 року.
29-річний Девід Бенавідес дебютував на професійному рингу 17 серпня 2013 року. У його активі 32 перемоги, з яких 26 було здобуто достроково, і жодної поразки. Нещодавно Бенавідес став володарем двох чемпіонських поясів у першій важкій вазі, нокаутувавши Гільберто Рамірес.
Усик свій наступний бій проведе 23 травня 2026 року в Єгипті проти чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».
Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC та The Ring.
Коментарі — 0