«Раз на рік і мітла стріляє». Тренер зіркових українських боксерів застеріг Усика перед боєм з Верховеном

Святослав Василик
Олександр Усик та Ріко Верховен провели дуель поглядів
фото: AP
Віктор Петриченко: Усик розбере суперника по деталях і все скінчиться у 8-9 раунді

Тренер одного з найперспективніших українських боксерів Данила Лозана – Віктор Петриченко в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів, які небезпеки можуть підстерігати Олександра Усика в його поєдинку проти Ріко Верховена і дав свій прогноз на бій.

Віктор Петриченко – Заслужений тренер України. Він є головним тренером збірної Черкаської області та засновником уманського боксерського клубу «Арес». Петриченко наставник відомого українського боксера, чемпіона Європи серед молоді і півфіналіста престижного Гран-прі WBC, Данила Лозана. Також серед його підопічних чемпіонка Європи Анастасія Ковальчук.

Що відомо про бій Усик – Верховен  

Чинний володар поясів WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе свій наступний бій 23 травня 2026 року. Суперником українця стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Поєдинок відбудеться в Єгипті на фоні пірамід Гізи. Промоутер Усика Сергій Лапін пояснив вибір Верховена як наступного суперника українця.

Усик провів 24 поєдинки у професіональному боксі та не зазнав жодної поразки у кар'єрі. Зокрема 15 перемог український боксер здобув нокаутом. Верховен є титулованим кікбоксером, але у боксі Ріко провів лише один бій – у 2014 році переміг Яноша Фінфера нокаутом у другому раунді.

На кону в поєдинку проти Верховена стоятиме чемпіонський пояс WBC. Раніше Всесвітня боксерська рада санкціонувала добровільний захист українським боксером титулу. Також переможець прийдешнього поєдинку отримає пояс The Ring. Окрім того, WBC підготувала спеціальний титул «Король Нілу».

Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті після відмови від захисту титулу WBO. Нещодавно цей пояс завоював британець Даніель Дюбуа. Його український боксер торік переміг у боротьбі за вакантний титул IBF.

Коментар Петриченка про бій Усик – Верховен

«Насправді я не бачу вагомих небезпек для Усика в цьому бою. Але якщо все ж бути прискіпливим, то відзначу кілька моментів. По-перше, це габарити Верховена. Він природній важковаговик. Здоровий, високий, з великим розмахом рук. І головне він добре керує цими габаритами. По-друге, він ударний. А як відомо, раз на рік і мітла стріляє. Тому Сашку слід бути уважним. Історія боксу знає випадки, коли андердоги перемагали завдяки одному удар. Тому, антропометрія, сила, удар – це чесноти Верховена. Тактика – ні, функціонал – ні. Тут нічого особливого Ріко не покаже.

Ну, і звичайно важливо як Сашко підійде до бою. Все ж були у нього в кар’єрі невиразні поєдинки. Скажімо, проти Брієдіса та Чісори. Тому жодної недооцінки суперника. Готовність має бути топова, як на бої проти Джошуа і Ф’юрі.

Бій буде фактично посеред пустелі, а там задуха навіть вночі. Тому важливо, чи буде якийсь дах над рингом і кондиціонери. За будь-яких обставин фізично це буде непросте випробування для обох суперників, бо вони не звикли до такого екстриму. Хоча, можливо, Усику буде дещо легше, адже він виріс і сформувався як боксер у більш спартанських умовах. До того ж він виріс в Криму, де клімат більш схожий до африканського, на відміну від Нідерландів.

Мій прогноз? Не буде 12 раундів. Початок буде спокійним, а потім Усик почне поступово розбирати суперника по деталях. Все скінчиться у 8-9 раунді технічним нокаутом або ж просто нокаутом», – розповів Петриченко.

Нагадаємо, раніше IBF визначилася з долею пояса Усика. Якщо українець переможе Верховена, то збереже титул федерації. У разі поразки чемпіона пояс негайно стане вакантним.

