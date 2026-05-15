Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену

Після бою з Верховеном Усик, у разі перемоги, буде зобов'язаний провести обов'язковий захист пояса IBF протягом 180 днів

Поєдинок Усика проти Верховена пройде 23 травня у Єгипті

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оголосила умови, за яких Олександр Усик збереже титул чемпіона у важкій вазі в бою проти нідерландця Ріко Верховена. Про це повідомляє «Главком».

Якщо Усик програє 23 травня, то пояс IBF у надважкій вазі буде негайно оголошений вакантним. Верховен при цьому не зможе здобути титул – у разі перемоги українця захист буде зарахований як успішний.

WBA раніше ухвалила аналогічне рішення: титул залишиться в Усика у разі перемозі, але Верховен не зможе його здобути.

Після бою з Верховеном Усик буде зобов'язаний провести обов'язковий захист пояса IBF протягом 180 днів.

Нагадаємо, поєдинок Усика проти Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. Також на кону поєдинку буде другий титул.

Транслятором поєдинку Усик – Верховен в Україні стане платформа Київстар ТБ.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик проводив у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Як повідомлялося, оточення українця Олександра Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри. Сергій Лапін, один з керівників компанії Олександра Усика Ready To Fight, визнав, що український боксер має одну велику мету – знову стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

«Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це історія. І це великий виклик, і Олександр дуже вмотивований зробити це», – сказав Лапін.