Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену
Після бою з Верховеном Усик, у разі перемоги, буде зобов'язаний провести обов'язковий захист пояса IBF протягом 180 днів
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Поєдинок Усика проти Верховена пройде 23 травня у Єгипті

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оголосила умови, за яких Олександр Усик збереже титул чемпіона у важкій вазі в бою проти нідерландця Ріко Верховена. Про це повідомляє «Главком».

Якщо Усик програє 23 травня, то пояс IBF у надважкій вазі буде негайно оголошений вакантним. Верховен при цьому не зможе здобути титул – у разі перемоги українця захист буде зарахований як успішний.

WBA раніше ухвалила аналогічне рішення: титул залишиться в Усика у разі перемозі, але Верховен не зможе його здобути.

Після бою з Верховеном Усик буде зобов'язаний провести обов'язковий захист пояса IBF протягом 180 днів.

Нагадаємо, поєдинок Усика проти Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. Також на кону поєдинку буде другий титул.

Транслятором поєдинку Усик – Верховен в Україні стане платформа Київстар ТБ.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик проводив у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Як повідомлялося, оточення українця Олександра Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри. Сергій Лапін, один з керівників компанії Олександра Усика Ready To Fight, визнав, що український боксер має одну велику мету – знову стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

«Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це історія. І це великий виклик, і Олександр дуже вмотивований зробити це», – сказав Лапін.

Теги: бокс Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На рахунку Лоуренса Околі 23 перемоги в професійному рингу
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
21 квiтня, 18:02
Флойд Мейвезер 27 червня в столиці Греції проведе поєдинок проти кікбоксера Майка Замбідіса
Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера
24 квiтня, 13:18
Ентоні Джошуа планує провести у 2026 році два бої
Промоутер Джошуа підтвердив підготовку свого підопічного до бою з Ф'юрі
27 квiтня, 14:49
Денис Берінчик повертається у ринг після травми і операції
Берінчик повідомив деталі свого наступного бою
28 квiтня, 12:35
Київстар ТБ став офіційним транслятором бою Олександр Усик – Ріко Верховен
Де дивитися бій Усик – Верховен: визначився транслятор поєдинку
29 квiтня, 11:41
Денис Берінчик чекає підтвердження інформації щодо свого наступного бою
Берінчик зізнався, чи планує завершувати кар’єру
30 квiтня, 16:13
Олександр Усик втратив лідерство у рейтингу The Ring перед боєм з Ріком Верховеном
Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
5 травня, 12:11
Даніель Лапін отримав нового суперника
Лапін битиметься на розігріві перед боєм Усика проти Верховена
5 травня, 21:17
Олександр Усик знову хоче зібрати усі пояси у надважкій вазі
Оточення Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри
8 травня, 17:03

Новини

Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену
Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену
«Динамо» визначилося з тренером на наступний сезон – джерело
«Динамо» визначилося з тренером на наступний сезон – джерело
Киргизький боєць ММА загинув під час порятунку дівчинки, яка тонула в озері
Киргизький боєць ММА загинув під час порятунку дівчинки, яка тонула в озері
«Я хочу насолодитися цією перемогою». Світоліна прокоментувала вихід у фінал турніру в Римі
«Я хочу насолодитися цією перемогою». Світоліна прокоментувала вихід у фінал турніру в Римі
Розгнівані футбольні фанати підпалили офіс прем'єр-міністра Лівії
Розгнівані футбольні фанати підпалили офіс прем'єр-міністра Лівії
Лукашов здобув бронзу чемпіонату Латвії з баскетболу
Лукашов здобув бронзу чемпіонату Латвії з баскетболу

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua