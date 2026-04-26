Поведінка російського боксера спровокувала масову бійку після поєдинку у Туреччині

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Поведінка російського боксера Сергія Горохова після поєдинку у турецькому Трабзоні спровокувала масову бійка за участю глядачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Karar.

Горохов проводив бій за титул чемпіона світу за версією Універсальної боксерської організації (UBO) проти турка Емірхана Калкана. Після закінчення поєдинку росіянин почав занадто емоційно святкувати, як він вважав, свій майбутній тріумф. Це не сподобалося місцевій публіці, частина глядачів вибігла на ринг, що спровокувало масову бійку.

Турнір було перервано через загострення безпекової ситуації, переможця бою не було оголошено офіційно. По гучномовцях багаторазово робилися оголошення із закликом заспокоїтися, проте бійка тривала ще деякий час. 

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

