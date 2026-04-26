Поведінка російського боксера спровокувала масову бійку після поєдинку у Туреччині

Турнір з боксу у Трабзоні було перервано через загострення безпекової ситуації

Після закінчення поєдинку росіянин Горохов почав занадто емоційно святкувати, як він вважав, свій майбутній тріумф

Поведінка російського боксера Сергія Горохова після поєдинку у турецькому Трабзоні спровокувала масову бійка за участю глядачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Karar.

Горохов проводив бій за титул чемпіона світу за версією Універсальної боксерської організації (UBO) проти турка Емірхана Калкана. Після закінчення поєдинку росіянин почав занадто емоційно святкувати, як він вважав, свій майбутній тріумф. Це не сподобалося місцевій публіці, частина глядачів вибігла на ринг, що спровокувало масову бійку.

Турнір було перервано через загострення безпекової ситуації, переможця бою не було оголошено офіційно. По гучномовцях багаторазово робилися оголошення із закликом заспокоїтися, проте бійка тривала ще деякий час.

