«Найвеличніша перемога в історії боксу». Ексчемпіон світу оцінив можливу поразку Усика від Верховена

Тоні Белью: Усик – це не якийсь там пробитий, витрачений ветеран

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью припустив, чи існує ймовірність того, що володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик програє свій бій нідерландцю Ріко Верховену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Vringe.

Що сказав Белью

Поєдинок Усика проти Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.

«Це стане найбільшим шоком, який будь-коли бачили в боксі. Якщо Верхувен переможе Усика, це стане найвеличнішою перемогою в історії боксу. Так, чисто теоретично це його другий бій. І він проведе його проти колишнього абсолютного чемпіона у крузервейті та чинного абсолютного чемпіона у хевівейті. Проти непереможеного бійця, якого ніхто не зумів потрясти.

Це пікова версія Усика. Він щойно переміг справжнього кабана – 120-кілогамового двометрового Тайсона Ф’юрі. І зробив це двічі. Він щойно побив машину, що руйнує, – Деніеля Дюбуа. Який до цього набрав найкращий хід у своєму житті.

Це не якийсь там пробитий, витрачений ветеран, який раптово повертається до спорту. Це боєць на піку кар’єри. Боєць у розквіті сил. Спробуймо подивитися на це під іншим кутом. Як оцінити, якщо Ріко раптом вдасться це зробити? Думаю, що це буде вище за будь-які оцінки, вище за будь-який рейтинг», – розповів Белью.

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. Також на кону поєдинку буде другий титул – The Ring.

Транслятором поєдинку Усик – Верховен в Україні стане платформа Київстар ТБ.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик проводив у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, оточення українця Олександра Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри. Сергій Лапін, один з керівників компанії Олександра Усика Ready To Fight, визнав, що український боксер має одну велику мету – знову стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

«Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це історія. І це великий виклик, і Олександр дуже вмотивований зробити це», – сказав Лапін.