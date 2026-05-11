«Давай, жадібне пузо». Ф'юрі кинув виклик Усику, українець не забарився з відповіддю

Надважка вага завмерла в очікуванні трилогії між принциповими суперниками

Український боксер Олександр Усик готовий втретє вийти в ринг проти британця Тайсона Ф'юрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Ring.

«Циганський Король» прагне битися з головними зірками хевівейту. Спершу колишній володар чемпіонських поясів зібрався битися зі співвітчизником Ентоні Джошуа. Наступним же суперником Ф'юрі бачить Усика.

«Спочатку я візьмуся за Ентоні Джошуа та нокаутую його. Потім я повернуся за «кроликом». «Жадібне пузо» готове до ще однієї порції. Є тільки я. Більше нікого немає. Якщо ви хочете великі гонорари, то це не Кабаєл, не Джошуа і не Дюбуа. Це «Циганський Король», – заявив британський боксер.

Реакція Олександра Усика

Українець доволі оперативно відповів Ф'юрі. У спеціальному відеозверненні він підтвердив готовність втретє битися з «Циганським Королем».

«Привіт, брате, я готовий у будь-який час. Я готовий до Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Саудівської Аравії – до будь-чого. Давай, «Жадібне пузо», мій друже», – заявив Усик.

Попередні поєдинки в протистоянні Усик – Ф'юрі

Перший бій відбувся у травні 2024 року. На кону стояли всі пояси хевівейту. Британець побував у нокдауні в дев'ятому раунді, а Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш відбувся у грудні того ж року. Українець цього разу переміг за одностайним рішенням суддів. Обидва поєдинки відбулися в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

До слова, українець Даніель Лапін битиметься на розігріві перед боєм Усика проти Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня у Гізі. Поруч із єгипетськими пірамідами проведуть великий вечір боксу.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах. Захід відбудеться 11 липня у столичному Палаці спорту. Суперником Беленюка стане Хаїм Гозалі.