Пішов з життя колишній тренер братів Кличків Михайло Мацих

Артем Худолєєв
Серед вихованців Михайла Мациха – Віталій Кличко, Володимир Кличко та Аліна Шатернікова

Михайло Якович присвятив своє життя спорту, тренерській справі та вихованню багатьох поколінь боксерів

На 92-му році життя відійшов у вічність Михайло Якович Мацих – заслужений тренер України, людина, чиє ім’я назавжди залишиться в історії українського боксу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайло Якович присвятив своє життя спорту, тренерській справі та вихованню багатьох поколінь боксерів. Через його школу пройшли спортсмени, які прославляли Україну на міжнародній арені та стали прикладом для багатьох наступних поколінь.

Серед його вихованців – Віталій Кличко, Володимир Кличко, Аліна Шатернікова та багато інших спортсменів, для яких Михайло Мацих був не лише тренером, а й наставником, учителем і людиною великої внутрішньої сили.

«Для українського боксу це велика втрата. Його внесок неможливо виміряти лише титулами, перемогами чи спортивними результатами. Михайло Якович залишив після себе значно більше – школу, цінності, характер і світлу пам’ять у серцях тих, кого він виховував, підтримував і надихав.

Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині, близьким, учням, колегам та всій боксерській спільноті.

Ми пам’ятаємо, цінуємо і з глибокою повагою схиляємо голови перед людиною, яка віддала своє життя українському розвитку.

Вічна пам’ять Михайлу Яковичу Мациху», – йдеться у дописі ФБУ.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

