Ужгородські «Карпати» впевнено вийшли у Фінал чотирьох Кубку України

Ужгородські гандболісти двічі впевнено переграли ГК «Бровари»

Протягом двох днів, 25-26 січня, ужгородські «Карпати» гостювали у Броварах, де зійшлися із однойменною командою у боротьбі за вихід у Фінал чотирьох Кубку України. ГК «Бровари» є учасником Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і наразі посідає другу сходинку. Як показали поєдинки, протистояти на рівних одній



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Ужгородські гандболісти двічі впевнено переграли ГК «Бровари»

Протягом двох днів, 25-26 січня, ужгородські «Карпати» гостювали у Броварах, де зійшлися із однойменною командою у боротьбі за вихід у Фінал чотирьох Кубку України.

ГК «Бровари» є учасником Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і наразі посідає другу сходинку.

Як показали поєдинки, протистояти на рівних одній з кращих команд Суперліги вони не готові.

Напередодні було прийнято рішення провести обидва поєдинки на майданчику броварських гандболісток.

Ужгородки підходили до звітного двобою у статусі фаворита і цілком упевнено підтвердили прогнози гандбольних фахівців.

У першому матчі фінальна сирена зафіксувала переконливу перемогу закарпатських дівчат із рахунком 43:18, наступного дня «Карпати» вдруге святкували вікторію (41:17).

Таким чином, завдяки двом упевненим звитягам підопічні Бориса Петровського пройшли до Фіналу чотирьох Кубка України, який відбудеться наприкінці весни.

Джерело: Карпатський об’єктив