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    Ужгородські «Карпати» впевнено вийшли у Фінал чотирьох Кубку України

    Ужгородські гандболісти двічі впевнено переграли ГК «Бровари»
    Протягом двох днів, 25-26 січня, ужгородські «Карпати» гостювали у Броварах, де зійшлися із однойменною командою у боротьбі за вихід у Фінал чотирьох Кубку України. ГК «Бровари» є учасником Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і наразі посідає другу сходинку. Як показали поєдинки, протистояти на рівних одній
    • Сьогодні, 18:34
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    Ужгородські гандболісти двічі впевнено переграли ГК «Бровари»

    Протягом двох днів, 25-26 січня, ужгородські «Карпати» гостювали у Броварах, де зійшлися із однойменною командою у боротьбі за вихід у Фінал чотирьох Кубку України.

    ГК «Бровари» є учасником Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і наразі посідає другу сходинку.

    Як показали поєдинки, протистояти на рівних одній з кращих команд Суперліги вони не готові.

    Напередодні було прийнято рішення провести обидва поєдинки на майданчику броварських гандболісток.

    Ужгородки підходили до звітного двобою у статусі фаворита і цілком упевнено підтвердили прогнози гандбольних фахівців.

    У першому матчі фінальна сирена зафіксувала переконливу перемогу закарпатських дівчат із рахунком 43:18, наступного дня «Карпати» вдруге святкували вікторію (41:17).

    Таким чином, завдяки двом упевненим звитягам підопічні Бориса Петровського пройшли до Фіналу чотирьох Кубка України, який відбудеться наприкінці весни.

    Джерело: Карпатський об’єктив

    Кубок України Гандбол
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