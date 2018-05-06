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    В баскетбольній Суперлізі може з'явитися другий клуб з Миколаєва

    Фінансово та структурно клуб готовий до підвищення в класі
    Баскетбольний клуб з Миколаєва «Ніко-Баскет» готовий з наступного сезону виступати в Суперлізі. Про це стало відомо під час вшанування баскетболістів і тренерів клубу, який посів третє місце за підсумками сезону у Вищій лізі. Зокрема, новим президентом «Ніко-Баскета» буде призначений екс-президент МБК
    • Сьогодні, 19:12
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    БК&nbsp;&laquo;Ніко-Баскет&raquo;. Фото: ФБУ
    БК «Ніко-Баскет». Фото: ФБУ

    Фінансово та структурно клуб готовий до підвищення в класі

    Баскетбольний клуб з Миколаєва «Ніко-Баскет» готовий з наступного сезону виступати в Суперлізі.

    Про це стало відомо під час вшанування баскетболістів і тренерів клубу, який посів третє місце за підсумками сезону у Вищій лізі.

    Зокрема, новим президентом «Ніко-Баскета» буде призначений екс-президент МБК «Миколаїв» Андрій Черепанов, який заявив, що фінансово та структурно клуб готовий до підвищення в класі. Це станеться, якщо Федерація баскетболу України запровадить проект розширення Суперліги.

    Головний тренер «Ніко-Баскет» Валерій Берєстнєв додав, що якщо підвищення в класі не відбудеться, то перед колективом буде стояти завдання збереження складу та перемоги у Вищій лізі.

    Також в клубі була створена піклувальна рада, до якої увійшов ряд відомих в Миколаєві людей, в тому числі, і гравець національної збірної України Сергій Гладир.

    У Суперлізі Миколаїв уже представляє однойменний клуб, який в минулому сезоні посів четверте місце.

    чемпіонат України баскетбол
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