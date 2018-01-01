В Італії померла найстарша призерка Олімпійських ігор
- Вчора, 22:14
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Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни
Срібна призерка Олімпіади 1928 року Клара Мараньйоні померла у віці 102 років у своєму будинку в Павії.
Італійка була єдиною медалісткою Олімпіади 1928 року, яка залишалася в живих. Вона отримала нагороду за командні змагання з гімнастики - тоді їй було всього 12 років. Про це повідомляє Reuters.
Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни. До гімнастичної збірної увійшло 12 спортсменів. Старшій з них, Лавінії Джаноні, було 17 років.
Командні змагання були єдиним видом в жіночій гімнастиці на Іграх-1928. Переможницею стала збірна Нідерландів, бронзу виграли британки.
Срібна призерка Олімпіади 1928 року Клара Мараньйоні померла у віці 102 років у своєму будинку в Павії.
Італійка була єдиною медалісткою Олімпіади 1928 року, яка залишалася в живих. Вона отримала нагороду за командні змагання з гімнастики - тоді їй було всього 12 років. Про це повідомляє Reuters.
Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни. До гімнастичної збірної увійшло 12 спортсменів. Старшій з них, Лавінії Джаноні, було 17 років.
Командні змагання були єдиним видом в жіночій гімнастиці на Іграх-1928. Переможницею стала збірна Нідерландів, бронзу виграли британки.