В Італії померла найстарша призерка Олімпійських ігор

Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни

Срібна призерка Олімпіади 1928 року Клара Мараньйоні померла у віці 102 років у своєму будинку в Павії. Італійка була єдиною медалісткою Олімпіади 1928 року, яка залишалася в живих. Вона отримала нагороду за командні змагання з гімнастики - тоді їй було всього 12 років. Про це повідомляє Reuters. Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала



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Олімпійські кільця

Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни

Срібна призерка Олімпіади 1928 року Клара Мараньйоні померла у віці 102 років у своєму будинку в Павії.

Італійка була єдиною медалісткою Олімпіади 1928 року, яка залишалася в живих. Вона отримала нагороду за командні змагання з гімнастики - тоді їй було всього 12 років. Про це повідомляє Reuters.

Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни. До гімнастичної збірної увійшло 12 спортсменів. Старшій з них, Лавінії Джаноні, було 17 років.

Командні змагання були єдиним видом в жіночій гімнастиці на Іграх-1928. Переможницею стала збірна Нідерландів, бронзу виграли британки.

Срібна призерка Олімпіади 1928 року Клара Мараньйоні померла у віці 102 років у своєму будинку в Павії.

Італійка була єдиною медалісткою Олімпіади 1928 року, яка залишалася в живих. Вона отримала нагороду за командні змагання з гімнастики - тоді їй було всього 12 років. Про це повідомляє Reuters.

Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни. До гімнастичної збірної увійшло 12 спортсменів. Старшій з них, Лавінії Джаноні, було 17 років.

Командні змагання були єдиним видом в жіночій гімнастиці на Іграх-1928. Переможницею стала збірна Нідерландів, бронзу виграли британки.