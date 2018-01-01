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    В Італії померла найстарша призерка Олімпійських ігор

    Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни
    Срібна призерка Олімпіади 1928 року Клара Мараньйоні померла у віці 102 років у своєму будинку в Павії. Італійка була єдиною медалісткою Олімпіади 1928 року, яка залишалася в живих. Вона отримала нагороду за командні змагання з гімнастики - тоді їй було всього 12 років. Про це повідомляє Reuters. Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала
    • Вчора, 22:14
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    Олімпійські кільця
    Олімпійські кільця

    Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни

    Срібна призерка Олімпіади 1928 року Клара Мараньйоні померла у віці 102 років у своєму будинку в Павії.

    Італійка була єдиною медалісткою Олімпіади 1928 року, яка залишалася в живих. Вона отримала нагороду за командні змагання з гімнастики - тоді їй було всього 12 років. Про це повідомляє Reuters.

    Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни. До гімнастичної збірної увійшло 12 спортсменів. Старшій з них, Лавінії Джаноні, було 17 років.

    Командні змагання були єдиним видом в жіночій гімнастиці на Іграх-1928. Переможницею стала збірна Нідерландів, бронзу виграли британки.

    Срібна призерка Олімпіади 1928 року Клара Мараньйоні померла у віці 102 років у своєму будинку в Павії.

     

    Італійка була єдиною медалісткою Олімпіади 1928 року, яка залишалася в живих. Вона отримала нагороду за командні змагання з гімнастики - тоді їй було всього 12 років. Про це повідомляє Reuters.

     

    Для Італії медаль спортсменок 1928 року стала першою олімпійською нагородою в історії країни. До гімнастичної збірної увійшло 12 спортсменів. Старшій з них, Лавінії Джаноні, було 17 років.

     

    Командні змагання були єдиним видом в жіночій гімнастиці на Іграх-1928. Переможницею стала збірна Нідерландів, бронзу виграли британки. 
    Олімпійські Ігри
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