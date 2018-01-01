В УЄФА підтвердили, що матч Україна – Словаччина пройде без глядачів

Це рішення було прийняте ще 27 листопада 2015 року

Європейський футбольний союз підтвердив покарання України на першу домашню гру в Лізі націй УЄФА. У відповідь на запит Футбол 24 прес-служба УЄФА надіслала роз’яснення щодо покарання збірної України за матч Україна – Іспанія. Нагадаємо, Дисциплінарний комітет УЄФА покарав збірну України одним домашнім матчем без глядачів. Це рішення