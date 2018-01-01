В УЄФА підтвердили, що матч Україна – Словаччина пройде без глядачів
- Сьогодні, 19:58
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Це рішення було прийняте ще 27 листопада 2015 року
Європейський футбольний союз підтвердив покарання України на першу домашню гру в Лізі націй УЄФА.
У відповідь на запит Футбол 24 прес-служба УЄФА надіслала роз’яснення щодо покарання збірної України за матч Україна – Іспанія.
Нагадаємо, Дисциплінарний комітет УЄФА покарав збірну України одним домашнім матчем без глядачів.
Це рішення було прийняте ще 27 листопада 2015 року.
Причина – кельтський хрест на банері під час матчу кваліфікації Євро-2016.
Прес-служба УЄФА підтвердила, що покарання прийдеться саме на матч Україна – Словаччина, що відбудеться 9 вересня 2018 року.
«Санкція буде застосована в першому домашньому матчі Ліги націй УЄФА», – відповіли в прес-службі УЄФА.