«Валенсія» в компенсований час вирвала перемогу в чвертьфіналі Ліги Європи (відео)



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"Вільярреал" - "Валенсія" Yahoo

Гостьова перемога суттєво збільшила шанси «Валенсії» на півфінал

«Валенсія» до останнього боролася за перемогу в матчі проти «Вільярреала». Два голи в компенсований час суттєво підвищили шанси команди на вихід у півфінал

«Вільярреал» (Іспанія) – «Валенсія» (Іспанія) – 1:3

Голи: 0:1 – Гуедеш (6). 1:1 – Касорла (36, з пенальті). 1:2 – Васс (90+1). 1:3 – Гуедеш (90+3).

Нереалізований пенальті: Парехо (6).

«Вільярреал»: Андрес Фернандес – Кинтилья, Руис, Альваро Гонсалес, Гаспар – Форнальс, Касорла, Касерес (Морланес, 72), Чуквезе – Морено, Іборра (Бакка, 67).

«Валенсія»: Нето – Ронкалья (Піччіні, 58), Гарай, Пауліста, Гайя – Ферран Торрес (Коклен, 61), Парехо, Васс, Гуедеш – Родріго, Гамейро (Черишев, 69).

Суддя: Олівер (Англія)

Попередження: Касорла (28), Альваро (63) - Гайя (39).

Поєдинок добре знайомих за іспанським чемпіонатом суперників почався без надмірних розвідок. Уже на 6-й хвилині «Валенсія» заробала пенальті. Та голкіпер «Вільярреала» відбив удар Парехо. Втім невдало – Гуедеш вправно зіграв на добиванні.

Господарі відігралися ще до перерви. Цього разу пенальті чітко реалізував Касорла.

Надалі гості демонстрували більш злагоджену командну гру, та, здавалося, більшого господарі їм не дозволять.

Однак «Валенсія» боролася до останньої секунди. Винагорода прийшла в компенсований арбітром час.

На 90+1 хвилині Васс вивів «кажанів» вперед.

Ще за дві хвилини той же Гуедеш збільшив перевагу.