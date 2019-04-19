«Валенсія» вийшла в півфінал Ліги Європи (відео)
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Розсилка
Іспанці зійдуться з лондонським «Арсеналом» у боротьбі за фінал
«Валенсія» (Іспанія) – «Вільярреал» (Іспанія) – 2:0
Голи: 1:0 – Латторе (13). 2:0 – Парехо (54).
«Валенсія»: Нето, Латорре, Д’якабі, Ронкалья, Васс, Гуедеш (Лі Кан Ін, 68), Солер (Пауліста, 46), Парехо (Коклен, 62), Торрес, Гамейро, Лоренсо. Тренер – Гарсія Тораль.
«Вільярреал»: Фернандес, Раціу, Морі, Руїс, Хауме, Раба (Чуквезе, 46), Морланес, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Фуего, 74), Педраса, Морено. Тренер – Ревілья Кал’єха.
Суддя: Уільям Коллам (Шотландія).
Попередження: Коклен (88) - Раба (24), Педраса (34), Морі (53), Раціу (61).
У першому матчі «Валенсія» зробила вагомий крок до півфіналу, здобувши виїзну перемогу – 3:1.
Удома залишалося довести справу до логічного завершення. І господарі холоднокровно виконали завдання.
По голу в кожному з таймів цілком вистачило.
Спочатку в дебюті зустрічі відзначився Латторе.
А на початку другого тайму остаточну перемогу «Валенсії» зафіксував Парехо.
То ж у півфіналі «Валенсія» зійдеться з «Арсеналом». Матчі відбудуться 2 та 9 травня.