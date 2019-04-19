«Валенсія» вийшла в півфінал Ліги Європи (відео)



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«Валенсія» Yahoo!Sports

Іспанці зійдуться з лондонським «Арсеналом» у боротьбі за фінал

«Валенсія» (Іспанія) – «Вільярреал» (Іспанія) – 2:0

Голи: 1:0 – Латторе (13). 2:0 – Парехо (54).

«Валенсія»: Нето, Латорре, Д’якабі, Ронкалья, Васс, Гуедеш (Лі Кан Ін, 68), Солер (Пауліста, 46), Парехо (Коклен, 62), Торрес, Гамейро, Лоренсо. Тренер – Гарсія Тораль.

«Вільярреал»: Фернандес, Раціу, Морі, Руїс, Хауме, Раба (Чуквезе, 46), Морланес, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Фуего, 74), Педраса, Морено. Тренер – Ревілья Кал’єха.

Суддя: Уільям Коллам (Шотландія).

Попередження: Коклен (88) - Раба (24), Педраса (34), Морі (53), Раціу (61).

У першому матчі «Валенсія» зробила вагомий крок до півфіналу, здобувши виїзну перемогу – 3:1.

Удома залишалося довести справу до логічного завершення. І господарі холоднокровно виконали завдання.

По голу в кожному з таймів цілком вистачило.

Спочатку в дебюті зустрічі відзначився Латторе.

А на початку другого тайму остаточну перемогу «Валенсії» зафіксував Парехо.

То ж у півфіналі «Валенсія» зійдеться з «Арсеналом». Матчі відбудуться 2 та 9 травня.