«Челсі» перестріляв «Славію» у «хокейному» чвертьфіналі Ліги Європи (відео)



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«Челсі» – «Славія» Yahoo!Sports

«Челсі» вийшов на «Айнтрахт» у півфінал Ліги Європи

Лондонський «Челсі» переміг вдома чеську «Славію» в другому матчі чвертьфіналу Ліги Європи.

«Челсі» (Англія) – «Славія» (Чехія) – 4:3

Голи: 1:0 – Педро Родрігес (5). 2:0 – Делі (10, автогол). 3:0 – Жиру (17). 3:1 – Соучек (26). 4:1 – Педро Родрігес (27). 4:2 – Шевчик (51). 4:3 – Шевчик (55).

«Челсі»: Аррісабалага, Емерсон, Давид Луїс, Крістенсен, Аспілікуета, Барклі (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Азар (Вілліан, 65), Жиру, Педро Родрігес (Хадсон-Одоі, 87). Тренер – Мауріціо Саррі.

«Славія»: Коларж, Кудела, Нгаду-Нгаджуй, Делі, Борил, Змрхаль (Шкода, 85), Шевчик (Стох, 78), Краль, Соучек, Траоре, Масопуст (Олайїнка, 52). Тренер – Їндрших Трпішовський.

Суддя: Дамир Скомина (Словенія).

Попередження: Канте (33), Емерсон (75), Аррісабалага (83), Давид Луїс (89) - Соучек (53), Кудела (73)

Після першого матчу лондонці мали лише один хоч і гостьовий м’яч переваги. Тому вдома одразу взялися зміцнювати перевагу. Вже на п’ятій хвилині Педро Родрігес ввірвався в карний майданчик та перекинув голкіпера чехів.

За якихось п’ять хвилин уже Делі опинився не втому місці і не в той час. Після відскоку м’яча від штанги його траекторію кардинально змінила голова гравця «Славії» - автогол.

Ще за сім хвилин Жиру довів результат до розгромного.

Команди ще не зіграли й половини першого тайму й не збиралися збавляти обертів.

У гостей один м’яч сквитав Соучек.

Але в господарів той же Педро Родрігес забив четвертий м’яч команди.

По перерві голепад продовжився, але забивали вже гості.

Упродовж чотирьох хвилин двічі забивав Шевчик.

Чехи скоротили до мінімуму різницю в матчі, але за сумою двох мали ще двічі забивати. Та більше команди в цьому «хокейному» за результативністю поєдинку не забивали.

Відтак «Челсі» зіграє в півфіналі проти німецького «Айнтрахта», який вибив португальську «Бенфіку». Матчі відбудуться 2 та 9 травня.