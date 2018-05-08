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    Валлієць Вільямс виграв чемпіонат світу зі снукеру та прийшов до журналістів голий (відео)

    На підсумкову прес-конференцію Марк з'явився, прикриваючись одним рушником
    Валлієць Марк Вільямс обіграв шотландця Джона Хіггінса (18:16) у фіналі чемпіонату світу зі снукеру. А потім переможець прийшов голим на підсумкову прес-конференцію. Раніше Вільямс необережно заявив, що, у разі перемоги на турнірі, дасть інтерв'ю голим. Після закінчення фінального поєдинку валлійцю нагадали про дану обіцянку, і він дотримав
    • Сьогодні, 11:12
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    Марк Вільямс. Фото AFP
    Марк Вільямс. Фото AFP

    На підсумкову прес-конференцію Марк з'явився, прикриваючись одним рушником

    Валлієць Марк Вільямс обіграв шотландця Джона Хіггінса (18:16) у фіналі чемпіонату світу зі снукеру.

    А потім переможець прийшов голим на підсумкову прес-конференцію.

    Раніше Вільямс необережно заявив, що, у разі перемоги на турнірі, дасть інтерв'ю голим.

    Після закінчення фінального поєдинку валлійцю нагадали про дану обіцянку, і він дотримав слово.

    Марк з'явився у залі для прес-конференцій в одному рушнику, який зняв, коли сів за стіл.

    Як зазначають ЗМІ, журналісти були у захваті.

    Вільямс став триразовим чемпіоном світу. До цього він вигравав першість планети у 2000 та 2003 роках.

    спорт чемпіонат світу
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