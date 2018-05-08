Валлієць Вільямс виграв чемпіонат світу зі снукеру та прийшов до журналістів голий (відео)
- Сьогодні, 11:12
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На підсумкову прес-конференцію Марк з'явився, прикриваючись одним рушником
Валлієць Марк Вільямс обіграв шотландця Джона Хіггінса (18:16) у фіналі чемпіонату світу зі снукеру.
А потім переможець прийшов голим на підсумкову прес-конференцію.
Раніше Вільямс необережно заявив, що, у разі перемоги на турнірі, дасть інтерв'ю голим.
Після закінчення фінального поєдинку валлійцю нагадали про дану обіцянку, і він дотримав слово.
Марк з'явився у залі для прес-конференцій в одному рушнику, який зняв, коли сів за стіл.
Як зазначають ЗМІ, журналісти були у захваті.
He's a man of his word...— BBC Snooker (@BBCSnooker) 7 травня 2018 р.
As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! #bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF
Вільямс став триразовим чемпіоном світу. До цього він вигравав першість планети у 2000 та 2003 роках.