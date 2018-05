Валлієць Вільямс виграв чемпіонат світу зі снукеру та прийшов до журналістів голий (відео)

На підсумкову прес-конференцію Марк з'явився, прикриваючись одним рушником

Валлієць Марк Вільямс обіграв шотландця Джона Хіггінса (18:16) у фіналі чемпіонату світу зі снукеру.

А потім переможець прийшов голим на підсумкову прес-конференцію.

Раніше Вільямс необережно заявив, що, у разі перемоги на турнірі, дасть інтерв'ю голим.

Після закінчення фінального поєдинку валлійцю нагадали про дану обіцянку, і він дотримав слово.

Марк з'явився у залі для прес-конференцій в одному рушнику, який зняв, коли сів за стіл.

Як зазначають ЗМІ, журналісти були у захваті.

He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! #bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF