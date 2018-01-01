«Валлійський чарівник» повернувся додому: Раян Гіггз очолив збірну Вельсу
- Сьогодні, 17:46
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Легендарний Гіггз став головним тренером національної команди своєї країни
Колишній футболіст, півзахисник і капітан збірної Вельсу Раян Гіггз призначений на посаду головного тренера національної команди цієї країни.
Про це інформує прес-служба Футбольної асоціації Вельсу.
Зазначається, що контракт з 44-річним фахівцем розрахований на чотири роки.
Гіггз усю свою кар'єру футболіста провів в англійському «Манчестер Юнайтед».
У 2014 році він навіть керував командою на правах граючого тренера після відставки головного тренера. Провів у футболці «Манчестер Юнайтед» 672 матчі, забив 114 м’ячів.
За збірну своєї країни Раян зіграв 64 поєдинки, забив 12 голів. Крім того, виступав у складі олімпійської збірної Великобританії у 2012 році.
Збірна Вельсу залишилася без тренера після рішення Кріса Коулмана піти змінити місце роботи.
Під його керівництвом валлійці завоювали бронзу Євро-2016, а от на Чемпіонат світу-2018 не пробилися.