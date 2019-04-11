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    Василь Ломаченко отримав пояс суперчемпіона WBO

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    Василь Ломаченко отримав пояс Суперчемпіона WBO - Василь Ломаченко отримав пояс суперчемпіона WBO
    Василь Ломаченко отримав пояс Суперчемпіона WBO
    Твіттер

    Почесний титул надав українському боксеру певні переваги

    WBO вручила пояс суперчемпіона українському чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василю Ломаченку (12-1, 9 КО).

    Церемонія відбулася під час офіційних медіа-заходів напередодні поєдинку Ломаченко – Кролла, інформує Твіттер WBO.

    Пояс суперчемпіона надає Ломаченку певні переваги. Так, він має право вимагати проведення чемпіонського бою в WBO в будь-якій ваговій категорії. Також пояс надає українцеві право першочергового реваншу в випадку поразки в титульному бою.

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