Василь Ломаченко отримав пояс суперчемпіона WBO
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Василь Ломаченко отримав пояс Суперчемпіона WBO
Твіттер
Почесний титул надав українському боксеру певні переваги
WBO вручила пояс суперчемпіона українському чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василю Ломаченку (12-1, 9 КО).
Церемонія відбулася під час офіційних медіа-заходів напередодні поєдинку Ломаченко – Кролла, інформує Твіттер WBO.
Пояс суперчемпіона надає Ломаченку певні переваги. Так, він має право вимагати проведення чемпіонського бою в WBO в будь-якій ваговій категорії. Також пояс надає українцеві право першочергового реваншу в випадку поразки в титульному бою.
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