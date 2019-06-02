Вайлдер про поразку Джошуа: Вся його кар'єра складалася з брехні і подарунків



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Чемпіон WBC не приховує радості від поразки Ентоні Джошуа

Володар пояса WBC у суперважкій ваговій категорії американець Діонтей Вайлдер не міг залишити поза увагою сенсаційну поразку вже екс-чемпіона за трьома версіями Ентоні Джошуа від мексиканця Енді Руїса-молодшого.

«Він не був справжнім чемпіоном. Вся його кар'єра складалася з брехні, суперечностей і подарунків. Фактично, тепер ми бачимо, хто великий, а хто ні!», - написав «Бронзебомбер» у себе в Twitter.

Зауважимо, що Вайлдер тривалий час добивався від Джошуа і його команди об'єднавчого бою. Але британці майстерно уникали поєдинку. Тепер їх у 23-му бою Ентоні зупинив мексиканець Руїс.