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    Вайлдер про поразку Джошуа: Вся його кар'єра складалася з брехні і подарунків

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    У словах діонтея Вайлдера є велика доля правди - Вайлдер про поразку Джошуа: Вся його кар'єра складалася з брехні і подарунків
    У словах діонтея Вайлдера є велика доля правди
    Instagram Діонтея Вайлдера

    Чемпіон WBC не приховує радості від поразки Ентоні Джошуа

    Володар пояса WBC у суперважкій ваговій категорії американець Діонтей Вайлдер не міг залишити поза увагою сенсаційну поразку вже екс-чемпіона за трьома версіями Ентоні Джошуа від мексиканця Енді Руїса-молодшого.

    «Він не був справжнім чемпіоном. Вся його кар'єра складалася з брехні, суперечностей і подарунків. Фактично, тепер ми бачимо, хто великий, а хто ні!», - написав «Бронзебомбер» у себе в Twitter.

    Зауважимо, що Вайлдер тривалий час добивався від Джошуа і його команди об'єднавчого бою. Але британці майстерно уникали поєдинку. Тепер їх у 23-му бою Ентоні зупинив мексиканець Руїс.

     Читайте також: За підсумками сенсації. Джошуа і Руїс прокоментували бій, який завершився поразкою чемпіона
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