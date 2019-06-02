За підсумками сенсації. Джошуа і Руїс прокоментували бій, який завершився поразкою чемпіона



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Енді Руїс Відправляв Джошуа на канвас чотири рази nytimes.com

Вочевидь нам треба очікувати реваншу

Сьогодні в Нью-Йорку стався апсет щонайменше року. Топ-супертяж з Великобританії Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) привіз титули IBF, WBO і WBA в Нью-Йорк, та так їх там і залишив, сенсаційно програвши андердоґу з Мексики Енді Руїсу (33-1, 22 КО) технічним нокаутом у сьомому раунді.

Ось що обидва суперники сказали після бою.

«Хочу подякувати Богу, що дав мені цю перемогу. Без нього це було б неможливо, - переконаний новий чемпіон. - Мені зараз так добре! Я мріяв про це з шести років, важко працював задля цього, і зараз не можу повірити, що виконав мрію. Дякую команді, моїм кентам, Едді Герну, батьку, всій родині. Досконалості немає межі, бейбі!»

Відповів Енді на запитання інтерв'юера, як так вийшло, що він першим опинився в нокдауні, але потім перехопив бій.

«Не знаю, чувак, - чесно відповів Енді. - Я вперше опинився на канвасі, але це лише зробило мене сильнішим. Мені захотілося його звалити у відповідь. Я не хотів викидати все, на що був здатний. Потрібно було поганяти його трохи більше, попрацювати в тулуб і голову. Слідував плану моїх тренерів. Все вийшло».

А на питання, чому зміг піднятися після падіння і перемогти, відповів просто.

«Та тому що я мексиканський воїн! У мені тече мексиканська кров! Говорили про мексиканський стиль? Так ось він!» - заявив Енді.

Новоявлений чемпіон абсолютно не проти матчу-реваншу.

«Звичайно! Але прямо зараз я хочу святкувати. Я ж тут історію створив для Мексики!»- проголосив він.

У цю мить мікрофон перехопив Джошуа, який був незвично веселим як для такого моменту. Під незадоволений гул арени він закликав привітати Руїса з перемогою, висловив тому «біґ-біґ респект» за хороший бій, побажав насолодитися моментом, подякував Америці, а також вибачився перед своїми фанатами.

«Ще побачимося», - сказав Ентоні переможцю і пішов.

Джерело: vringe.com