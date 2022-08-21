Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Велика перемога Усика. Як відреагували політики та соцмережі (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Велика перемога Усика. Як відреагували політики та соцмережі (фото)
Усик присвятив свою перемогу Україні й всім захисникам
фото з відкритих джерел

Поєдинок проходив у Саудівській Аравії. Бій тривав  12 раундів і завершився перемогою українського боксера

В ніч на 21 серпня відбувся бій між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок проходив у Саудівській Аравії. Бій тривав  12 раундів і завершився перемогою українського боксера. 

«Я присвячую свою перемогу Україні, всім, хто боронить зараз Україну, моїй команді та кожному українцю…», – сказав Олександр Усик.

13 фото
На весь екран

«Важка, але така важлива і потрібна перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!», – відреагував на перемогу Олександра Усика президент України Володимир Зеленський. 

«Українці найсильніші! Наш непереможний козак вкотре це довів. Дякую Олександру Усику за чемпіонський бій!», – написав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. 

«Дякуємо, Олександр Усик! Україна перемагає і буде перемагати!!! Слава Україні!!», – лаконічно відреагував радник керівника Обласної військової адміністрації Олександр Скічко. 

«Україна перемагає!!! Олександр Усик захищає чемпіонські пояси за версією WBA, WBO, IBF та IBO у бою-реванші з Ентоні Джошуа! Козацький дух і особлива сила «Червоної калини», яку Усик співав напередодні бою, – непереможні! Чемпіоне, вітаю! Чудовий подарунок всій країні до прийдешнього Дня Незалежності! Слава Героям! Слава Збройним силам України, які наближають нашу перемогу на полі бою! Слава Україні!», – написав президент УАФ Андрій Павелко. 

«Друзі! Слава Україні! Слава її героям! Людям, які прославляють Україну. Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати – і в спорті, і на полі бою. І перемагаємо! Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку! Дякую Ентоні Джошуа за гідність справжнього спортсмена. Україна – сильна держава. Ми переможемо і російських варварів! Слава вільній і гідній Україні!», – відреагував мер Києва Володимир Кличко. 

Нагадаємо, на фінальному зважуванні перед боєм із Джошуа Усик вразив своїм образом.

Також українець в образі козака раптово заспівав популярну пісню на пресконференції перед реваншем із колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа. 

Теги: бокс Олександр Усик

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Велика перемога Усика. Як відреагували політики та соцмережі (фото)
Велика перемога Усика. Як відреагували політики та соцмережі (фото)
Усик назвав ім'я свого наступного суперника
Усик назвав ім'я свого наступного суперника
Олександ Усик виграв бій проти Ентоні Джошуа
Олександ Усик виграв бій проти Ентоні Джошуа
Розпочався бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа
Розпочався бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа
Українки Лузан та Четверікова виграли «золото» чемпіонату Європи з веслування
Українки Лузан та Четверікова виграли «золото» чемпіонату Європи з веслування
Кличко: сьогодні відбудеться ще один бій за Україну
Кличко: сьогодні відбудеться ще один бій за Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
57K
Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні
54K
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
52K
Як кримчани панікують і розкривають місцезнаходження ворожих ППО (відео)
30K
В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму
27K
Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)

Новини

Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту