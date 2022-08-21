Велика перемога Усика. Як відреагували політики та соцмережі (фото)

Поєдинок проходив у Саудівській Аравії. Бій тривав 12 раундів і завершився перемогою українського боксера

В ніч на 21 серпня відбувся бій між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок проходив у Саудівській Аравії. Бій тривав 12 раундів і завершився перемогою українського боксера.

«Я присвячую свою перемогу Україні, всім, хто боронить зараз Україну, моїй команді та кожному українцю…», – сказав Олександр Усик.

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«Важка, але така важлива і потрібна перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!», – відреагував на перемогу Олександра Усика президент України Володимир Зеленський.

«Українці найсильніші! Наш непереможний козак вкотре це довів. Дякую Олександру Усику за чемпіонський бій!», – написав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

«Дякуємо, Олександр Усик! Україна перемагає і буде перемагати!!! Слава Україні!!», – лаконічно відреагував радник керівника Обласної військової адміністрації Олександр Скічко.

«Україна перемагає!!! Олександр Усик захищає чемпіонські пояси за версією WBA, WBO, IBF та IBO у бою-реванші з Ентоні Джошуа! Козацький дух і особлива сила «Червоної калини», яку Усик співав напередодні бою, – непереможні! Чемпіоне, вітаю! Чудовий подарунок всій країні до прийдешнього Дня Незалежності! Слава Героям! Слава Збройним силам України, які наближають нашу перемогу на полі бою! Слава Україні!», – написав президент УАФ Андрій Павелко.

«Друзі! Слава Україні! Слава її героям! Людям, які прославляють Україну. Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати – і в спорті, і на полі бою. І перемагаємо! Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку! Дякую Ентоні Джошуа за гідність справжнього спортсмена. Україна – сильна держава. Ми переможемо і російських варварів! Слава вільній і гідній Україні!», – відреагував мер Києва Володимир Кличко.

Нагадаємо, на фінальному зважуванні перед боєм із Джошуа Усик вразив своїм образом.

Також українець в образі козака раптово заспівав популярну пісню на пресконференції перед реваншем із колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа.