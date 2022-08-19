Фінальне зважування перед боєм із Джошуа. Усик вразив своїм образом

Усик знову постав перед глядачами з козацькою чуприною та вусами

Українець на вагах показав 100,1 кг, а британець – 110,9 кг

У Саудівській Аравії відбулася офіційна процедура зважування перед боєм-реваншем між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Усик прийшов у білій вишиванці та червоних штанях, а Джошуа у футболці та спортивних штанях.

Українець на вагах показав 100,1 кг, а британець – 110,9 кг.

Після зважування відбулася традиційна дуель поглядів, яку так само традиційно виграв Усик:

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Джедді, Саудівській Аравії. Боксери боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено.

Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.

Додамо, що наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.