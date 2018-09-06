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    Український велогонщик Падун фінішував в першій трійці на 12-му етапі Вуельти Іспанії

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    Марк Падун - Український велогонщик Падун фінішував в першій трійці на 12-му етапі Вуельти Іспанії
    Марк Падун

    Сам українець піднявся на 97-е місце у генеральній класифікації

    Француз Александр Женьєз з команди AG2R La Mondiale став переможцем 12-го етапу Вуельти Іспанії.

    Він подолав 181,1 км дистанції за 4:22.59. Нарешті блиснув і українець Марк Падун з «Бахрейн-Меріди». Він показав один час з переможцем, посівши третє місце в гонці.

    Після цього етапу на перше місце вийшов іспанець Хесус Еррада з команди Cofidis, Solutions Credits. Попередній лідер британець Саймон Єйтс з Mitchelton-Scott поступається йому три хвилини і 22 секунди.

    Кращий гонщик з «Бахрейн-Меріди», де виступає Падун, займає п'яту сходинку, відстаючи від лідера на 3.39 хв (Іон Ісагірре). Сам українець піднявся на 97-е місце (відставання від лідера 1:21.05).

    13-й етап багатоденки стартує в місті Кандас.

    Гонщикам належить подолати 174,8 км. Маршрут досить непростий. Після проходження вершини третьої категорії вже на 21-му кілометрі дистанції гонщикам доведеться готуватися до штурму висоти першої категорії.

    Починаючи з 40-го кілометра почнеться 65-кілометровий підйом із загальним набором висоти в 1290 м. Причому після спуску з цієї вершини доведеться брати ще один рубіж першої категорії (перепад висот - 630 м). Закінчиться етап в долині Саберо.

    Джерело: prosportua.com

    Велоспорт
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