Раніше рівненський «Верес» змінив юридичну адресу клубу на львівську

Рівненський клуб може остаточно перебратися до Львова та навіть змінити назву на більш слушну для міста Лева. Таким сенсаційним інсайдом у власному Twitter поділилося видання Спортивка. Львівська спортивна газета передбачає, що із сезону 2018/19 нинішній «Верес» називатиметься «Галичина». Крім цього, представники власника



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Форма ФК Верес

Раніше рівненський «Верес» змінив юридичну адресу клубу на львівську

Рівненський клуб може остаточно перебратися до Львова та навіть змінити назву на більш слушну для міста Лева.

Таким сенсаційним інсайдом у власному Twitter поділилося видання Спортивка.

Львівська спортивна газета передбачає, що із сезону 2018/19 нинішній «Верес» називатиметься «Галичина».

Крім цього, представники власника клубу Богдана Копитка нібито домовились про співпрацю з президентом стрийської «Скали» Миколою Кмітем. Подробиці та форма співпраці наразі залишаються невідомими.

Раніше стало відомо, що «Верес» змінив юридичну адресу клубу на львівську, пояснивши це спрощенням процедури фінансової звітності. Однак, таке рішення призвело до того, що команда втратила фінансування від міської ради Рівного.

Джерело: Футбол 24