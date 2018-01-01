«Верес» на зборах в Туреччині зіграє шість товариських матчів

У графік контрольних матчів було внесено зміни

Під час зимового тренувального збору у Туреччині, рівненський «Верес» зіграє шість товариських матчів. Найближчий із них команда проведе вже 24-го січня. Суперник – клуб румунської Ліги 1 «Газ Метан», інформує прес-служба рівненського клубу. Повний оновлений графік спаринг-матчів нашої команди у Туреччині виглядає