«Верес» на зборах в Туреччині зіграє шість товариських матчів
- Вчора, 21:47
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У графік контрольних матчів було внесено зміни
Під час зимового тренувального збору у Туреччині, рівненський «Верес» зіграє шість товариських матчів.
Найближчий із них команда проведе вже 24-го січня.
Суперник – клуб румунської Ліги 1 «Газ Метан», інформує прес-служба рівненського клубу.
Повний оновлений графік спаринг-матчів нашої команди у Туреччині виглядає так:
24 січня – «Газ Метан» (Медіаша, Румунія, Liga 1)
30 січня – «Шпорт Подбрезова» (Подбрезова, Словаччина, Fortuna League)
30 січня – «Бероє» (Стара Загора, Болгарія, First Professional League)
4 лютого – «Жетису» (Талдикорган, Казахстан, 1st Division)
6 лютого – «Слован» (Братислава, Словаччина, Fortuna League)
10 лютого – «Динамо» (Мінськ, Білорусь, Premier League)
Нагадаємо, у графік контрольних матчів було внесено зміни, через корективи тренувального плану новим тренерським штабом Народного Клубу.
Через це «Вересу» довелося відмовитися від запланованих раніше товариських матчів із грузинською «Самтредією» та чеською «Височиною».
Нагадаємо, на зимовий тренувальний збір до Туреччини «Верес» вирушив 17-го січня.
Базується команда у місті Сіде. На березі Середземного моря.
Триватиме збір 28 днів. До 13-го лютого.