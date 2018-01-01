Захисник виступав за «Динамо» з весни 2013-го року

«Бешикташ» оголосив про підписання контракту із захисником Домагоя Відою, повідомляє офіційний сайт клубу. Хорват підписав з «Чорними орлами» контракт до середини 2022-го року. У «Бешикташ» Віда перейшов на правах вільного агента, так як в кінці минулого року у нього закінчився контракт з «Динамо».



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Віда – офіційний гравець «Бешикташу»

Захисник виступав за «Динамо» з весни 2013-го року

«Бешикташ» оголосив про підписання контракту із захисником Домагоя Відою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хорват підписав з «Чорними орлами» контракт до середини 2022-го року.

У «Бешикташ» Віда перейшов на правах вільного агента, так як в кінці минулого року у нього закінчився контракт з «Динамо».

При цьому на початку грудня несподівано з'явилася інформація, що «Динамо» погодило з Відою новий контракт, проте підтвердження від офіційних осіб вона не знайшла.

Захисник виступав за «Динамо» з весни 2013-го року, куди перебрався з однойменного загребського клубу. В цілому на його рахунку 161 матч і 13 голів за киян у всіх турнірах.

Хорват приєднається до команди на зборах в Анталії, де вона буде готуватися до другої частини сезону.

Наступний поєдинок «Бешикташ» зіграє проти «Антальяспору» 21 січня в 18-му турі турецької Суперліги (після 17 турів в активі у команди 30 очок).

Крім цього, «Чорні орли» також як і раніше беруть участь в єврокубках в нинішньому сезоні. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів туркам належить зіграти з «Баварією», матчі відбудуться 20 лютого і 14 березня.

Домагой Віда

Джерело: sportarena.com