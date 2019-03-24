Відбір Євро-2020: Росія здобула розгромну перемогу, Вельс виграв запекле протистояння у словаків (відео)



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Вельс розпочав гру з перемоги над Словаками theguardian.com

У кваліфікації чемпіонату Європи стартував другий тур

У Нурсултані (колишня Астана) і Кардіффі стартували матчі другого туру відбірного турніру футбольного Євро-2020.

На жаль, Казахстан, який у першому турі сенсаційно переграв 3:0 шотландців, не зміг нічого протиставити збірній РФ. Денис Черишев, який відзначився у цій грі дублем, забив свій другий і третій м’ячі у кваліфікації і відтепер є разом із англійцем Рахімом Стерлінґом співлідером у списку бомбардирів. Перший свій гол Черишев провів у програному 1:2 матчі бельгійцям.

Казахстан – РФ – 0:4

Голи: 0:1 – Денис Черишев (19). 0:2 – Денис Черишев (45+2). 0:3 – Артем Дзюба (52). 0:4 – Байсебеков (62, автогол)

Долю поєдинку у групі Е між Вельсом і Словаччиною вирішив м’яч вінґера Даніеля Джеймса на п’ятій хвилині зустрічі. Для валлійців то був перший кваліфікаційний матч, а словаки стартували з перемоги 2:0 над угорцями. У ці хвилини свою гру проводять хорвати, які виграли в першому турі 2:1 в Азербайджану і угорці.

Вельс – Словаччина – 1:0

Гол: 1:0 – Даніель Джеймс (5)

Нагадаємо, що збірна України свій другий поєдинок проведе завтра, 25 березня. Починаючи з 21:45 команда Андрія Шевченка гратиме на виїзді з Люксембургом.