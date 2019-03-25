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    Шабанов та Болбат потрапили в заявку збірної України на матч з Люксембургом

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    Шабанов та Болбат потрапили в заявку збірної України на матч з Люксембургом
    ФФУ

    Вони зайняли місця Кравця та Марлоса

    Офіційна заявка збірної України на матч проти Люксембургу (за номерами): 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Безус, 10. Євген Коноплянка, 11. Артем Шабанов, 12. Андрій П'ятов, 13. Віталій Миколенко, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Сергій Сидорчук, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораєс, 20. Сергій Болбат, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

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    У порівнянні із заявкою на стартову гру, проти Португалії (0:0), у нашій команді відбулося дві зміни: Артем Кравець та Марлос вибули з обойми через ушкодження, а їхні місця зайняли Артем Шабанов та Сергій Болбат.

    На традиційній передматчевій нараді за участі офіційних осіб зустрічі та представників команд, яка щойно закінчилася, окрім іншого, було вирішено, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Господарі поля вийдуть на поєдинок у червоному комплекті.

    Джерело: ФФУ

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