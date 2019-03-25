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    Відбір Євро-2020: триллер Нідерланди – Німеччина, інтрига у групі двох гравців київського «Динамо» (відео)

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    Удар Ніко Шульца довів Голландію до розпачу - Відбір Євро-2020: триллер Нідерланди – Німеччина, інтрига у групі двох гравців київського «Динамо» (відео)
    Удар Ніко Шульца довів Голландію до розпачу
    Deutsche Welle

    Неділя у відбірному раунді чемпіонату Європи 2020 року завершилася доволі яскраво

    Родзинкою стартового дня другого туру відбору до футбольного Євро-2020 став поєдинок між збірними Нідерландів та Німеччини. Принципове протистояння з давньою історіює вийшло воістину феєричним і мало драматичну розв’язку.

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    Німці провели надзвичайно сильний перший тайм і вели після м’ячів Лероя Сане і Серджа Ґнабрі 2:0. Втім, відразу після перерви центральний оборонець Маттейс Де Ліґт один м’яч відіграв, а згодом уже настала черга Мемфіса Депая, який забив свій третій м’яч у цій відбірній кампанії. Проте «Бундес-маншафт» все ж виграв цей надзвичайно яскравий матч. Перемогу команді Йоахіма Льова на останній хвилині зустрічі приніс удар оборонця Ніко Шульца.

    Нідерланди – Німеччина – 2:3
    Голи:     0:1 – Лерой Сане (15). 0:2 – Ґнабрі (34). 1:2 – Де Ліґт (48). 2:2 – Депай (63). 2:3 – Ніко Шульц (90)

    Голландці після стартової перемоги над білорусами мають тих самих три очка, що й німці, для яких то був перший у поточному відборі матч. А лідирує в групі наразі Північна Ірландія, яка після звитяги 2:0 три дні тому над естонцями на цей раз теж на заключних хвилинах завдяки голу Джоша Мадженніса вирвала перемогу над Білоруссю.

    Північна Ірландія – Білорусь – 2:1
    Голи:      1:0 – Джонні Еванс (30). 1:1 – Стасевич (33). 2:1 – Мадженніс (87)

    Забивши два м’ячі впродовж перших 18-ти хвилин, спокійно довели справу до перемоги над кіпріотами бельгійці. У стартовому турі «червоні дияволи» перемогли 2:1 збірну РФ і з шістьма очками впевнено лідирують. Кіпр після стартової звитяги над Сан-Марино має по три очка разом із командами Росії, Казахстану і Шотландії.

    Кіпр – Бельгія – 0:2
    Голи:     0:1 – Еден Азар (10). 0:2 – Батшуайї (18)

    Привид  сенсації тривалий час витав над Національним стадіоном «Народови» у Варшаві, де збірна Польщі, після важкої виїзної перемоги в першому турі над австрійцями ніяк не могла забити аутсайдерам з Латвії. Проте врешті «Кадру» врятував її найлегендарній гравець Роберт Левандовскі.  У складі поляків весь матч на позиції правого оборонця відіграв київський динамівець Томаш Кендзьора.

    Польща – Латвія – 2:0
    Голи:     1:0 – Роберт Левандовскі (76). 2:0 – Ґлік (84)

    А ось у Любляні сенсації уникнути господарі таки не змогли. Словенія, у складі якої 84 хвилини на позиції лівого нападника відіграв динамівець Києва Беньямін Вербіч, знову зазнали очкових втрат. 1:1 з посередньою Македонією після ідентичного результату в першому турі з ізраїльтянами ставлять команду Матьяза Кека у незручне становище. Словенія з двома очками наразі четверта. Попереду не лише поляки, а й Ізраїль та Македонія, у яких по чотири очка. Ізраїльтяни  сьогодні перемогли 4:2 Австрію, а македонці в першому турі переграли 3:1 Латвію.

    Словенія – Македонія – 1:1
    Голи:      1:0 – Міха Зайц (34). 1:1 – Бардхі (47)

    Завтра, 25 березня, матч другого туру проведе збірна України. О 21:45 команда Андрія Шевченка зіграє на виїзді з Люксембургом.

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