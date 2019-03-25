Збірна Франції зіграє з ісландцями в спеціальній формі



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Федерація футболу Франції була створена 7 квітня 1919 року

Збірна Франції проведе відбірковий матч до чемпіонату Європи 2020 року з командою Ісландії в особливій формі. Як повідомляє Squawka, з нагоди святкування 100-річчя утворення Федерації футболу Франції футболісти національної команди на цю гру вийдуть в спеціальних футболках.

Матч між збірними Франції та Ісландії відбудеться сьогодні, 25 березня, початок - о 21:45 за київським часом.

Федерація футболу Франції була створена 7 квітня 1919 року шляхом перетворення Французького міжсоюзного комітету спорту, утвореного в 1907 році і від імені Франції вступила в ФІФА.

Федерація футболу Франції разом з Федерацією футболу Італії і Федерацією футболу Бельгії були ініціаторами і ідеологами створення УЄФА в 1954 році.