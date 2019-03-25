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    Збірна Франції зіграє з ісландцями в спеціальній формі

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    Збірна Франції зіграє з ісландцями в спеціальній формі

    Федерація футболу Франції була створена 7 квітня 1919 року

    Збірна Франції проведе відбірковий матч до чемпіонату Європи 2020 року з командою Ісландії в особливій формі. Як повідомляє Squawka, з нагоди святкування 100-річчя утворення Федерації футболу Франції футболісти національної команди на цю гру вийдуть в спеціальних футболках.

    Матч між збірними Франції та Ісландії відбудеться сьогодні, 25 березня, початок - о 21:45 за київським часом.

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    Збірна Франції зіграє з ісландцями в спеціальній формі
    Збірна Франції зіграє з ісландцями в спеціальній формі
    Збірна Франції зіграє з ісландцями в спеціальній формі

    Федерація футболу Франції була створена 7 квітня 1919 року шляхом перетворення Французького міжсоюзного комітету спорту, утвореного в 1907 році і від імені Франції вступила в ФІФА.

    Федерація футболу Франції разом з Федерацією футболу Італії і Федерацією футболу Бельгії були ініціаторами і ідеологами створення УЄФА в 1954 році.

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