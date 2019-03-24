Відбір Євро-2020: перша поразка віце-чемпіонів світу і найрезультативніший матч кваліфікації (відео)



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Ізраїльтянин Еран Загаві зробив другий після англійця Рахіма Стерлінґа хет-трик цього відбірного циклу spox.com

Невдача хорватів у Будапешті – мабуть, головна подія старту другого туру

Зіграні ще три матчі в рамках другого туру відбірного раунду чемпіонату Європи-2020. Нагадаємо, що перших два поєдинки, котрі відбулися сьогодні, 24 березня, у більш ранній час, завершилися прогнозовано.

Зате несподіванку приніс один з поєдинків вечірньої сесії. Збірна Угорщини, поступаючись по ходу матчу хорватам 0:1, вирвала перемогу завдяки голу, який на 76-й хвилині провів Мате Паткаї. Нагадаємо, що хорвати стартували з вольової перемоги 2:1 над Азербайджаном, а угорці поступилися 0:2 словакам.

Угорщина – Хорватія – 2:1

Голи: 0:1 – Ребіч (13). 1:1 – Адам Шалаї (34). 2:1 – Мате Паткаї (76)

Натомість перший поєдинок групи G став наразі найрезультативнішим у поточному відборі. Збірна Ізраїлю, пропустивши швидкий гол від Марко Арнаутовіча, перемогла австрійців 4:2. Хет-триком у цій зустрічі відзначився Еран Загаві. Ізраїль з чотирма очками очолив свою відбірну групу. Австрія ж стартувала провально. Три дні тому команда також зазнала домашньої поразки від поляків.

Ізраїль – Австрія – 4:2

Голи: 0:1 – Арнаутовіч (8). 1:1 – Загаві (34). 2:1 – Загаві (45). 3:1 – Загаві (55). 4:1 – Даббур (66). 4:2 – Арнаутовіч (75)

Шотландія реабілітувалася за сенсаційну поразку 0:3 від збірної Казахстану. Правда, перемогу над головним аутсайдером європейського футболу особливим досягненням вважати не варто.

Сан-Марино – Шотландія – 0:2

Голи: 0:1 – Кенні Маклін (4). 0:2 – Джонні Раселл (74)

О 21:45 розпочнуться ще п’ять матчів другого туру відбору до Євро-2020. Найцікавіший поєдинок зіграють Нідерланди та Німеччина.