  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України U-17 з перемоги над Косовом розпочала еліт-раунд відбору до Євро-2019

    • Розсилка
    Збірна України U-17 з перемоги над Косовом розпочала еліт-раунд відбору до Євро-2019
    Фото Павла Кубанова

    Підопічні Володимира Єзерського впевнено виграли

    Сьогодні юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2002 року народження) розпочала вирішальний етап боротьби за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи, повідомляє ФФУ.

    Читайте також

    У швейцарському Ньйоні стартували матчі еліт-раунду у групі 5. Першим суперником підопічних Володимира Єзерського була збірна Косова, яка, як і українська команда, посіла найвище місце у своєму квартеті кваліфікаційного раунду.

    На початку зустрічі активнішими виглядали опоненти — Руслану Нещерету кілька разів довелося вступати у гру. Утім, витримавши стартовий тиск косоварів, українці на 19-й хвилині відкрили рахунок. Віктор Блізніченко подав кутовий, а Арсеній Батагов замкнув передачу партнера. Незабаром зусиллями нападника «Шахтаря» Богдана В’юнника синьо-жовті подвоїли свою перевагу.

    До завершення першого тайму українці заробили ще чимало стандартів, а найактивнішим у складі нашої команди був Блізніченко. По перерві наставник суперників зробив низку замін, але вплинути на хід подій на полі це йому не допомогло. У підсумку нашій збірній вдалося втримати перевагу, здобуту в першій половині зустрічі.

    Наступний поєдинок юнацька команда України проведе проти однолітків із Греції. Матч відбудеться у четвер, 28 березня.

    Еліт-раунд Євро-2019 (U-17). Група 5

    25.03.2019

    Косово Україна 0:2 (0:2)

    Голи: Батагов (19), В’юнник (27).

    Косово: Нреца-Бісінгер, Хасані, Зумбері, Бекай (Ллятіфі, 56), М. Авдюлі (Паколлі, 78), Души (Л. Авдюлі, 46), Лекай, Асллані, Хусейні (Беріша, 56), Спахю, Хаджа (Білялі, 55).

    Україна: Нещерет, Забарний, Вівчаренко, В’юнник (Емере, 87), Ванат (Рязанцев, 81), Судаков (Рубчинський, 80), Блізніченко (Гончарук, 70), Батагов, Бражко, Кобилянський (Егбуджуо, 70), Скорко.

    Попередження: Лекай (36), Зумбері (44), Л. Авдюлі (74), Спахю (90) — Ванат (74).

    25.03.2019

    Іспанія — Греція             15.00

    28.03.2019

    Україна — Греція           12.00

    Іспанія — Косово           15.00

    31.03.2019

    Україна — Іспанія          15.00

    Греція — Косово            15.00

    Нагадаємо, що фінальний турнір проходитиме 3-19 травня в Ірландії. Окрім господарів, перепустки на Євро-2019 отримають переможці восьми груп еліт-раунду та сім із восьми збірних, що посядуть другі місця.

    Джерело: ФФУ

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ