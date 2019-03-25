Збірна України U-17 з перемоги над Косовом розпочала еліт-раунд відбору до Євро-2019



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Фото Павла Кубанова

Підопічні Володимира Єзерського впевнено виграли

Сьогодні юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2002 року народження) розпочала вирішальний етап боротьби за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи, повідомляє ФФУ.

У швейцарському Ньйоні стартували матчі еліт-раунду у групі 5. Першим суперником підопічних Володимира Єзерського була збірна Косова, яка, як і українська команда, посіла найвище місце у своєму квартеті кваліфікаційного раунду.

На початку зустрічі активнішими виглядали опоненти — Руслану Нещерету кілька разів довелося вступати у гру. Утім, витримавши стартовий тиск косоварів, українці на 19-й хвилині відкрили рахунок. Віктор Блізніченко подав кутовий, а Арсеній Батагов замкнув передачу партнера. Незабаром зусиллями нападника «Шахтаря» Богдана В’юнника синьо-жовті подвоїли свою перевагу.

До завершення першого тайму українці заробили ще чимало стандартів, а найактивнішим у складі нашої команди був Блізніченко. По перерві наставник суперників зробив низку замін, але вплинути на хід подій на полі це йому не допомогло. У підсумку нашій збірній вдалося втримати перевагу, здобуту в першій половині зустрічі.

Наступний поєдинок юнацька команда України проведе проти однолітків із Греції. Матч відбудеться у четвер, 28 березня.

Еліт-раунд Євро-2019 (U-17). Група 5

25.03.2019

Косово — Україна — 0:2 (0:2)

Голи: Батагов (19), В’юнник (27).

Косово: Нреца-Бісінгер, Хасані, Зумбері, Бекай (Ллятіфі, 56), М. Авдюлі (Паколлі, 78), Души (Л. Авдюлі, 46), Лекай, Асллані, Хусейні (Беріша, 56), Спахю, Хаджа (Білялі, 55).

Україна: Нещерет, Забарний, Вівчаренко, В’юнник (Емере, 87), Ванат (Рязанцев, 81), Судаков (Рубчинський, 80), Блізніченко (Гончарук, 70), Батагов, Бражко, Кобилянський (Егбуджуо, 70), Скорко.

Попередження: Лекай (36), Зумбері (44), Л. Авдюлі (74), Спахю (90) — Ванат (74).

25.03.2019

Іспанія — Греція 15.00

28.03.2019

Україна — Греція 12.00

Іспанія — Косово 15.00

31.03.2019

Україна — Іспанія 15.00

Греція — Косово 15.00

Нагадаємо, що фінальний турнір проходитиме 3-19 травня в Ірландії. Окрім господарів, перепустки на Євро-2019 отримають переможці восьми груп еліт-раунду та сім із восьми збірних, що посядуть другі місця.

Джерело: ФФУ