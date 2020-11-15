Відділ доброчесності оскаржить рішення про виправдання атлетки, яка пропускала допінг-тести

Виправдання Сальви Ейд Насер виглядало відверто дивним

Відділ доброчесності легкої атлетики (AIU) подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), оскаржуючи рішення незалежного антидопінгового трибуналу про виправдання чемпіонки світу на дистанції 400 метрів Сальви Ейд Насер із Бахрейну. Спортсменку звинувачували у вчиненні антидопінгового порушення через пропуск трьох тесті у 2019 році.

Легкоатлетична асоціація Північної і Центральної Америки та країн Карибського басейну (NACAC) опублікувала заяву на підтримку олімпійської чемпіонки з Багамських островів Шони Міллер-Уйбо, яка поставила під сумнів рішення Світової легкої атлетики не застосовувати санкцій до Ейд Насер.

Міллер-Уйбо закликала сформувати незалежний орган спортсменів, покликаний захистити чистоту спорту. Багамська зірка легкої атлетики також попрохала президента Світової легкої атлетики лорда Себастьєна Коу надати детальне пояснення щодо ситуації, яка супроводжує справу Ейд Насер.

«Вважаю це поганою грою і вважаю, що є глибше пояснення тому, чому Світова легка атлетика виправдала Ейд Насер, - вважає Шона Міллер-Уйбо. – Нам потрібно подбати, щоб спортсмени не змагалися проти функціонерів, а бігали, стрибали і метали якомога далі. Але ця історія змушує задуматися – чи справді Світова легка атлетика та AIU захищають чистих атлетів. Справа Насер підкреслює потребу в створенні незалежного органу, який би функціонував поряд із нині чинними інституціями Світової легкої атлетики. Завдяки незалежному органу спортсменів ми отримаємо більше підзвітності. То якщо ми намагаємося відновити довіру та доброчесність до нашого улюбленого виду спорту».

Шона Міллер-Уйбо хоче, щоб чисті атлети мали захист

«Главком» уже розповідав, що Дисциплінарний трибунал проігнорував очевидні докази допінг-офіцера, котрий мав тестувати спортсменку з Бахрейну, вважаючи їх недостатніми для дискваліфікації, котра автоматично означала б не допуск Ейд Насер до Олімпійських ігор у Токіо. Сальва була тимчасово відсторонена від виступів 5 червня 2020 року, але незалежний трибунал у жовтні виправдав її після того, вважаючи, що співробітник допінг-контролю з'явився за неправильною адресою для забору проби.

Насер пробігла 400-метрівку з третім найшвидшим часом в історії, 48,14 секунди, що принесло їй торік золото на чемпіонаті світу в Досі. Цей час найшвидший з тих пір, як східнонімецька атлетка Маріта Кох встановила світовий рекорд 47,60 сек. у 1985 році.

Насер також є дворазовою чемпіонкою Азіатських ігор і чотириразовою чемпіонкою Азії.