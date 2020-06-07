Чемпіонка світу-2019 з легкої атлетики вважає, що має право порушувати антидопінгові правила



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Сальва Ейд Насер може віддати своє золото спортсменці з Багамських островів Фото - Worldathletics

Сальва Ейд Насер може втратити титул чемпіонки планети

Чемпіонка світу з бігу на 400 м з третім результатом в історії Сальва Ейд Насер, яка народилася в Нігерії, а виступає за Бахрейн, після оголошення її допінгового відсторонення у своєму Instagram зробила приголомшливу заяву.

«Я ніколи не була обманщицею і ніколи не буду. Я просто пропустила три допінг-тести, що нормально. Це трапляється. Це може статися з кожним. Цьогоріч у мене не було допінг-тестів. Йдеться про тести минулого сезону до чемпіонату світу. Я сподіваюся, що все вирішиться, все буде добре. Я б ніколи не стала приймати заборонені препарати. Вірю в талант і знаю, що у мене є талант», - написала Ейд Насер.

За антидопінговим правилам, пропуск трьох допінгових тестів – грубе порушення правил і карається дискваліфікацією.

Можливо, атлетка посилається на приклад Коулмана. Тоді його адвокат знайшов дірку в правилах, показавши, що формально термін трьох пропущених тестів виходив за межі 12 місяців.

Раніше дискваліфікації за вживання допінгу отримували кілька зіркових бахрейнських атлетів - олімпійська чемпіонка в стіплчезі Рут Джебет, віце-чемпіонка Олімпійських ігор у марафоні Юніс Кірва, чемпіонка світу в приміщеннях з бігу на 400 м Кемі Адекойя. Усі вони були дискваліфіковані на чотири роки.

Якщо Ейд Насер дискваліфікують, у багамської бігунки, олімпійської чемпіонки Шони Міллер-Уйбо є всі шанси стати чемпіонкою світу Дохи-2019.