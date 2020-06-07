  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонка світу-2019 з легкої атлетики вважає, що має право порушувати антидопінгові правила

    • Розсилка
    Сальва Ейд Насер може віддати своє золото спортсменці з Багамських островів - Чемпіонка світу-2019 з легкої атлетики вважає, що має право порушувати антидопінгові правила
    Сальва Ейд Насер може віддати своє золото спортсменці з Багамських островів
    Фото - Worldathletics

    Сальва Ейд Насер може втратити титул чемпіонки планети

    Чемпіонка світу з бігу на 400 м з третім результатом в історії Сальва Ейд Насер, яка народилася в Нігерії, а виступає за Бахрейн, після оголошення її допінгового відсторонення у своєму Instagram зробила приголомшливу заяву.

    «Я ніколи не була обманщицею і ніколи не буду. Я просто пропустила три допінг-тести, що нормально. Це трапляється. Це може статися з кожним.  Цьогоріч у мене не було допінг-тестів. Йдеться про тести минулого сезону до чемпіонату світу. Я сподіваюся, що все вирішиться, все буде добре. Я б ніколи не стала приймати заборонені препарати. Вірю в талант і знаю, що у мене є талант», - написала Ейд Насер.

    За антидопінговим правилам, пропуск трьох допінгових тестів – грубе порушення правил і карається дискваліфікацією.

    Можливо, атлетка посилається на приклад Коулмана. Тоді його адвокат знайшов дірку в правилах, показавши, що формально термін трьох пропущених тестів виходив за межі 12 місяців.

    Раніше дискваліфікації за вживання допінгу отримували кілька зіркових бахрейнських атлетів - олімпійська чемпіонка в стіплчезі Рут Джебет, віце-чемпіонка Олімпійських ігор у марафоні Юніс Кірва, чемпіонка світу в приміщеннях з бігу на 400 м Кемі Адекойя. Усі вони були дискваліфіковані на чотири роки.

    Якщо Ейд Насер дискваліфікують, у  багамської бігунки, олімпійської чемпіонки Шони Міллер-Уйбо є всі шанси стати чемпіонкою світу Дохи-2019.

     Читайте також: Естонсько-багамське подружжя майже синхронно виграло по сріблу чемпіонату світу з легкої атлетики
    допінг легка атлетика Шона Міллер-Уйбо Сальва Ейд Насер Рут Джебет Юніс Кірва Кемі Адекойя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ