Красуня з Багамів встановила унікальне бігове досягнення (відео)



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Шона Міллер-Уйбо вражає досягненнями Світлина - IAAF

Шона Міллер-Уйбо продемонструвала універсалізм

Олімпійська чемпіонка в бігу на дистанції 400 метрів Шона Міллер-Уйбо продемонструвала свою універсальність. На виставковому турнірі в Клермонті баґамська легкоатлетка на дистанції сто метрів вибігла з одинадцяти секунд. Її час – 10,98. Це найкращий показник на стометрівці в її кар'єрі, а також найкращий результат року на стометрівці. Раніше сезонний рекорд належав представниці Ямайки Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (11,00).

Таким чином, Міллер-Уйбо стала четвертою жінкою в історії, яка вибігла з одинадцяти секунд на стометрівці, з 22-х секунд – на двохсотметрівці (21,74) і з 49-ти секунд на дистанції 400 метрів (48.37).

Раніше таке зуміли зробити Маріта Кох із НДР, француженка Марі-Жозе Перек та американка Валері Бріско.

Додамо, що Шона Міллер-Уйбо є багаторазовою призеркою чемпіонатів світу, переможницею континентальних кубків, а також чемпіонатів світу серед юнаків та юніорів. Але найвище досягнення кар'єри – олімпійське золото Ріо-2016 на дистанції в 400 метрів.

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