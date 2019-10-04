Естонсько-багамське подружжя майже синхронно виграло по сріблу чемпіонату світу з легкої атлетики



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Срібне подружжя майкела Уйбо і Шони Міллер-Уйбо Reuters

У Досі завершили змагання багатоборці

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в катарській Досі відгомоніли пристрасті сьомого змагального дня. Він минув під знаком багатоборств і… естонсько-багамської подружньої пари Майкел Уйбо – Шона Міллер.

Першою свою справу зробила Шона. Правда, 25-річна чинна олімпійська чемпіонка в бігу на 400 метрів розраховувала вочевидь здобути не срібло, а вперше виграти золото світового чемпіонату. Та Міллер-Уйбо, яка встановила рекорд свого континенту (48,37 секунди), випередила срібна призерка попереднього чемпіонату планети, 21-річна Сальва Ейд Насер із Бахрейну. Бронзу здобула Шеріка Джексон з Ямайки, яка встановила особистий рекорд – 49,47.

Розраховував на перемогу й недавній герой командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств у Луцьку Майкел Уйбо. Перед заключним із десяти видів десятиборства він лідирував, але німця Нікласа Кауля, який ліпше бігає 1500 метрів, випереджав мінімально. Власне, Кауль забіг виграв з пристойною перевагою, а Уйбо третього місця для загальної перемоги виявилося недостатньо. Німець здобув золото з персональним рекордом – 8691 очко. Уйбо теж показав найкращий результат у кар’єрі (8604) і, як і його дружина, став срібним призером чемпіонату світу. Бронзу виграв канадієць Деміан Вернер - 8529.

Також визначилися призерки й у жіночому семиборстві. Впевненою перемогою відзначилася британка Катаріна Джонсон-Томпсон (6981 очко), яка торік перемогла на світовому чемпіонаті в приміщенні. Олімпійська чемпіонка і чемпіонка світу-2017 Нафіссату Тіам з Німеччини залишилася зі сріблом – 6677. Бронза у Варени Прайнер із Австрії – 6560.

Зауважимо, що українці у трьох згадуваних видах не чемпіонаті світу в Досі не виступали.