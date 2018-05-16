Відома тенісистка Серена Вільямс пояснила різницю, між білими та темношкірими людьми

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Серена Вільямс. Фото AFP

Спортсменка і подумати не могла, що вийде заміж за білого чоловіка

Американська тенісистка Серена Вільямс заявила, що між білими та темношкірими людьми є велика різниця.

Але, за її словами, любов не має кольору, адже вона вийшла заміж за білого чоловіка.

«Я спортсменка, він бізнесмен, - цитує New York Times Вільямс. - Я темношкіра, він білий. Ми повні протилежності, але доповнюємо один одного».

«Ви знаєте, є велика різниця між білими та темношкірими. Йому часто доводилося чути про кривди, які відбулися і яких би не було, якби я була білою. Я ніколи не думала, що вийду заміж за білого хлопця», - зауважила Серена.

«Але це лише доводить, що у справжнього кохання немає кольору. Наш шлюб показує мені важливість слова «кохання». І мій батько справді любить Алексіса», - пояснила тенісистка, слова якої передає «Спорт-Экспресс».

Нагадаємо, у Серени Вільямс були ускладнення після пологів.

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Зауважимо, що колишня перша ракетка світу брала перерву у кар'єрі через вагітність і народження дитини.