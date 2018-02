Відома тривала гонка в Австралії завершилася масштабною аварією (відео)

«12 годин Батерста» вирішали завершити до офіціального фінішу

Екіпаж WRT Audi здобув перемогу в австралійській гонці «12 годин Батерста», після її дострокового фінішу через масштабну аварію.

Величезна аварія, спровокована зіткненням пілота Audi Еша Волша та гонщиком Mercedes Джоном Мартіном за 20 хвилин до закінчення 12-годинної гонки призвела до появи червоних прапорів.

Пелотон на чолі з Робіном Фряйнсом зібрався на стартовій решітці в очікуванні рестарту, але у підсумку він так і не відбувся.

В результаті переможцем був оголошений екіпаж #37 WRT Audi у складі Робіна Фряйнса, Дріса Вантора, Стюарта Леонарда й Алессіо Ровери. Вони випередили #75 SunEnergy1 Mercedes (Джеймі Вінкап, Трістан Вотьє, Кенні Хабул, Раффаеле Марчелло).

Позаду них фінішували два Porsche - #540 Black Swan Racing (Марк Ліб, Єрун Блекемолен, Тім Папас і Лука Штольц) і #12 Competition (Патрік Лонг, Девід Калверт-Джонс, Алекс Девісон і Метт Кемпбелл). Вони стали найкращими у класі Pro-Am і могли б посперечатися за перемогу в абсолюті, якби не дострокова зупинка гонки.

A major crash has brought out the Safety Car at the #B12HR pic.twitter.com/5rhMCSB8xU