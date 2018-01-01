Відомий бразильський півзахисник офіційно завершив ігрову кар'єру

В останній раз Роналдіньо з'являвся на полі в офіційному матчі у вересні 2015 року в складі «Флуміненсе»

Колишній півзахисник «Барселони» і збірної Бразилії Роналдіньо офіційно завершив ігрову кар'єру. Про рішення 37-річного футболіста повідомив його брат і агент Роберто де Ассіш. «Роналдіньо завершив кар'єру. Все кінець. Можливо, ми придумаємо щось велике після ЧС-2018, в серпні. Організуємо події в Бразилії, Європі та Азії. Ну і,



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Роналдіньо. Фото: Getty Images

В останній раз Роналдіньо з'являвся на полі в офіційному матчі у вересні 2015 року в складі «Флуміненсе»

Колишній півзахисник «Барселони» і збірної Бразилії Роналдіньо офіційно завершив ігрову кар'єру.

Про рішення 37-річного футболіста повідомив його брат і агент Роберто де Ассіш.

«Роналдіньо завершив кар'єру. Все кінець. Можливо, ми придумаємо щось велике після ЧС-2018, в серпні. Організуємо події в Бразилії, Європі та Азії. Ну і, природно, організуємо матч зі збірною Бразилії», - сказав де Ассіш.

В останній раз Роналдіньо з'являвся на полі в офіційному матчі у вересні 2015 року в складі «Флуміненсе».

Він також виступав за «Керетаро», «Атлетико Мінейро», «Фламенго», «Мілан», «Барселону», «ПСЖ» і «Греміо».

Роналдіньо є дворазовим чемпіоном Іспанії і переможцем Ліги чемпіонів у складі «Барселони» і чемпіоном Італії у складі «Мілана».

У 2002 році він виграв чемпіонат світу зі збірною Бразилії, в 2005-му - Кубок конфедерацій, а в 1999-му - Кубок Америки.

Джерело: ua.tribuna.com