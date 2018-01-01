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    Відомий бразильський півзахисник офіційно завершив ігрову кар'єру

    В останній раз Роналдіньо з'являвся на полі в офіційному матчі у вересні 2015 року в складі «Флуміненсе»
    Колишній півзахисник «Барселони» і збірної Бразилії Роналдіньо офіційно завершив ігрову кар'єру. Про рішення 37-річного футболіста повідомив його брат і агент Роберто де Ассіш. «Роналдіньо завершив кар'єру. Все кінець. Можливо, ми придумаємо щось велике після ЧС-2018, в серпні. Організуємо події в Бразилії, Європі та Азії. Ну і,
    • Сьогодні, 08:04
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    Роналдіньо. Фото: Getty Images
    Роналдіньо. Фото: Getty Images

    В останній раз Роналдіньо з'являвся на полі в офіційному матчі у вересні 2015 року в складі «Флуміненсе»

    Колишній півзахисник «Барселони» і збірної Бразилії Роналдіньо офіційно завершив ігрову кар'єру.

    Про рішення 37-річного футболіста повідомив його брат і агент Роберто де Ассіш.

    «Роналдіньо завершив кар'єру. Все кінець. Можливо, ми придумаємо щось велике після ЧС-2018, в серпні. Організуємо події в Бразилії, Європі та Азії. Ну і, природно, організуємо матч зі збірною Бразилії», - сказав де Ассіш.

    В останній раз Роналдіньо з'являвся на полі в офіційному матчі у вересні 2015 року в складі «Флуміненсе».

    Він також виступав за «Керетаро», «Атлетико Мінейро», «Фламенго», «Мілан», «Барселону», «ПСЖ» і «Греміо».

    Роналдіньо є дворазовим чемпіоном Іспанії і переможцем Ліги чемпіонів у складі «Барселони» і чемпіоном Італії у складі «Мілана».

    У 2002 році він виграв чемпіонат світу зі збірною Бразилії, в 2005-му - Кубок конфедерацій, а в 1999-му - Кубок Америки.

    Джерело: ua.tribuna.com

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