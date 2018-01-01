Відомий футбольний тренер був госпіталізований після аварії на «Дакарі»

Екіпаж Віллаш-Боаша потрапив в аварію та завершив гонку

Андре Віллаш-Боаш госпіталізований після аварії на «Дакарі»-2018. Для португальця гонка завершена. Автомобіль Віллаш-Боаша та його співвітчизника Рубена Фарії потрапив в аварію у вівторок на четвертому етапі ралі-марафону. Португалець був доставлений у лікарню у зв'язку з болями у спині, передає Eurosport. Пізніше було оголошено, що