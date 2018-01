Відомий футбольний тренер був госпіталізований після аварії на «Дакарі»

Екіпаж Віллаш-Боаша потрапив в аварію та завершив гонку

Андре Віллаш-Боаш госпіталізований після аварії на «Дакарі»-2018. Для португальця гонка завершена.

Автомобіль Віллаш-Боаша та його співвітчизника Рубена Фарії потрапив в аварію у вівторок на четвертому етапі ралі-марафону.

Португалець був доставлений у лікарню у зв'язку з болями у спині, передає Eurosport.

Пізніше було оголошено, що Віллаш-Боаш знявся з ралі-рейду.

Після третього етапу 40-річний португалець, який дебютував на «Дакарі», займав 43-тє місце у заліку автомобілів.

Наприкінці листопада Віллаш-Боаш покинув посаду головного тренера китайського СІПГ.

До клубу із Шанхая португалець очолював «Зеніт», «Порту», «Челсі» та «Тоттенгем».

