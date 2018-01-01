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    Відомий футбольний тренер був госпіталізований після аварії на «Дакарі»

    Екіпаж Віллаш-Боаша потрапив в аварію та завершив гонку
    Андре Віллаш-Боаш госпіталізований після аварії на «Дакарі»-2018. Для португальця гонка завершена. Автомобіль Віллаш-Боаша та його співвітчизника Рубена Фарії потрапив в аварію у вівторок на четвертому етапі ралі-марафону. Португалець був доставлений у лікарню у зв'язку з болями у спині, передає Eurosport. Пізніше було оголошено, що
    • Сьогодні, 10:42
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    Віллаш-Боаш
    Віллаш-Боаш

    Екіпаж Віллаш-Боаша потрапив в аварію та завершив гонку

    Андре Віллаш-Боаш госпіталізований після аварії на «Дакарі»-2018. Для португальця гонка завершена.

    Автомобіль Віллаш-Боаша та його співвітчизника Рубена Фарії потрапив в аварію у вівторок на четвертому етапі ралі-марафону.

    Португалець був доставлений у лікарню у зв'язку з болями у спині, передає Eurosport.

    Пізніше було оголошено, що Віллаш-Боаш знявся з ралі-рейду.

    Після третього етапу 40-річний португалець, який дебютував на «Дакарі», займав 43-тє місце у заліку автомобілів.

    Наприкінці листопада Віллаш-Боаш покинув посаду головного тренера китайського СІПГ.

    До клубу із Шанхая португалець очолював «Зеніт», «Порту», «Челсі» та «Тоттенгем».

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