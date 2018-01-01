Відомий футбольний тренер був госпіталізований після аварії на «Дакарі»
- Сьогодні, 10:42
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Екіпаж Віллаш-Боаша потрапив в аварію та завершив гонку
Андре Віллаш-Боаш госпіталізований після аварії на «Дакарі»-2018. Для португальця гонка завершена.
Автомобіль Віллаш-Боаша та його співвітчизника Рубена Фарії потрапив в аварію у вівторок на четвертому етапі ралі-марафону.
Португалець був доставлений у лікарню у зв'язку з болями у спині, передає Eurosport.
Пізніше було оголошено, що Віллаш-Боаш знявся з ралі-рейду.
Після третього етапу 40-річний португалець, який дебютував на «Дакарі», займав 43-тє місце у заліку автомобілів.
Наприкінці листопада Віллаш-Боаш покинув посаду головного тренера китайського СІПГ.
До клубу із Шанхая португалець очолював «Зеніт», «Порту», «Челсі» та «Тоттенгем».
Andre Villas-Boas has had to abandon the Rally Dakar after he crashed into a dune.— Football Expose (@FootballExpose) 10 січня 2018 р.
He has been taken to the hospital. pic.twitter.com/N7KwQqWG2O