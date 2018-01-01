Відомий італійський тренер: «Шахтар» смертельно небезпечний на контратаках
- Сьогодні, 16:44
-
Розсилка
Екс-наставник «Роми» застеріг свій колишній клуб від недооцінки «гірників»
Колишній наставник «Роми» Фабіо Капелло, який нині очолює «Цзянсу Сунін», заявив, що римлянам варто серйозно побоюватися команду Фонсеки в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Слова італійця наводить прес-служба «вовків».
«Шахтар» регулярно бере участь в єврокубкових турнірах. В української команди вже є історія і традиції виступів в Лізі чемпіонів. І вже тому не можна недооцінювати цього суперника, це буде великою помилкою. Незважаючи на те, що «Шахтар» тільки готується до сезону, він справив на мене сильне враження», - зазначив італійський фахівець.
«Це дуже добре організована команда, яка ніколи не здається і не прощає помилок. Їй не можна давати вільного простору, до того ж вона смертельно небезпечна на контратаках. У два-три дотики «Шахтар» може організувати гол. Футболісти «Шахтаря» дуже технічні, особливо це стосується бразильців. Ще з часів Мірчі Луческу клуб вміє знаходити молодих бразильців і виховувати з них справжніх зірок», - додав Капелло.
На думку тренера, щоб пройти в наступний раунд, «Рома» повинна продемонструвати максимум своїх можливостей.
Нагадаємо, що перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ромою» відбудеться 21-го лютого в Харкові, на ОСК «Металіст».
Матч-відповідь пройде в Римі 13-го березня.
Джерело: xsport.ua