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    Відомий російський боксер приголомшив своїх фанів відео з українськими військовими (відео)

    Фоловери навіть звинуватили чемпіона світу в напівважкій вазі в антиросійській позиції
    Російський боксер Сергій Ковальов, що виступає в напівважкій ваговій категорії, опублікував в соціальній мережі відео за участю українських військових. Відеоролик, що з'явився на сторінці боксера під назвою «Люби» (Кохай), розроблений Міністерством інформаційної політики України. Відео спрямоване на зміцнення національної єдності
    • Сьогодні, 15:18
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    Сергій Ковальов. Фото: Reuters
    Сергій Ковальов. Фото: Reuters

    Фоловери навіть звинуватили чемпіона світу в напівважкій вазі в антиросійській позиції

    Російський боксер Сергій Ковальов, що виступає в напівважкій ваговій категорії, опублікував в соціальній мережі відео за участю українських військових.

    Відеоролик, що з'явився на сторінці боксера під назвою «Люби» (Кохай), розроблений Міністерством інформаційної політики України.

    Відео спрямоване на зміцнення національної єдності українського суспільства.

    Незважаючи на те, що деякі з підписників 34-річного спортсмена залишили позитивні відгуки під публікацією, більшість його прихильників відреагувала доволі різко та агресивно.

    Фоловери навіть звинуватили чемпіона світу в напівважкій вазі в антиросійській позиції.

    Нещодавно Ковальов привітав українського боксера Василя Ломаченка з перемогою над кубинцем Гільєрмо Рігондо.

    Джерело: newwest.media

    бокс
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